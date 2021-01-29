慧眼看天下／忙百日新政 拜登何時才要會昔日老友？



新聞節目中心／綜合報導

拜登就任美國總統已經超過一週的時間，每天忙於國政的他，仍然會撥空跟其他國家元首通電話，就連選前他毫不客氣點名，是美國最大威脅的俄羅斯，近日他都抽出時間，跟俄羅斯總統普丁好好的在空中來個「men’s talk」，但是，面對美國最大競爭者中國大陸，拜登卻遲遲按兵不動，只是看著他的閣員們隔空跟中方喊話，而近日解放軍的軍機頻頻出現在台灣西南空域，美軍也派出羅斯福號航母戰鬥群前進南海，到底美中兩方的主帥在盤算什麼？拜登的百日新政會不會有重大影響美中台關係的決策在近日出爐？《慧眼看天下》第133集，就邀請到台灣智庫執行委員賴怡忠以及台灣戰略學會研究員蘇紫雲，與主持人黃寶慧一起分析，在拜登的百日新政裡，台灣會被放在哪個位置？美中台三邊的關係會不會出現什麼樣不可預期的變化？



▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

美國優先vs世界領先 拜登當然先選內政?

雖然拜登才剛走馬上任，美國時代雜誌就已經迫不及待拿拜登為封面故事，寫了一篇《拜登百日議程內幕》的專題文章。文章裡指出，拜登在謀劃自己執政的頭幾個月時間裡，一直在研究羅斯福的模式，而拜登任職的前三個月的意義，將會是拜登以一種讓國家從困境中崛起，並變得更強大和更團結的方式，來處理美國面臨的多重危機。畢竟拜登是美國總統，就算他最喜歡、最感興趣的是外交事務，在美國國內面臨嚴峻的新冠疫情、連帶重創的經濟問題以及川普留下的分裂危機，都讓這位新科總統不得不先以做好一個襯職的美國總統為優先任務，但是拜登會就此先擱置外交問題嗎？顯然也不是。

從他近期跟各國元首通電話這件事來看，拜登還是很努力在有限的時間內，為美國爭取最高的國際能見度，甚至還有意無意的露了一手高超的外交手腕，既跟普丁完成同意延長《新削減戰略武器條約》，還跟普丁嚴正的表達他對某些在意的事情有多關切，像是俄方干預美大選、插手烏克蘭事務、俄駭客對美機構發動網攻、毒害反對派領袖納瓦尼等。

拜登對死對頭可以施以外交謀略，但是對最大競爭者，拜登的冷處理就顯得有些微妙。台灣戰略學會研究員蘇紫雲就認為，拜登暫時按兵不動的原因，是因為他有一票軍師聯盟就要就定位，跟中方交手不用急於一時，先搞定美國國內「上學期的學分」卡實在。台灣智庫執行委員賴怡忠也認為，拜登即使暫不出手，對於川普留下的「抗中」路線也將不會有所鬆動，而在面對中國大陸崛起的速度過快，各方過於依賴中方的情況下，拜登在經濟上所採取的做法勢必將與川普的過激手段有所區隔，現在看來拜登將會在減緩依賴跟收緊經濟控制兩方面下手，未來美中的貿易戰牽連的範圍會演變如何，仍然值得各方密切留意。



▲中美關係,美中關係。（圖／CFP）

拜登對中政策 是帶「川味」的鴛鴦鍋!?

就算拜登跟習近平曾經有過一段相安無事、友好的情誼，但那畢竟是私交，在面對國家議題上的時候，蘇紫雲認為，拜登之於習近平恐怕就是一鍋帶「川味」（川普）、卻不太麻辣的鴛鴦鍋。從拜登在亞洲設置「印太協調事務官」，讓嫻熟亞洲事務的坎博（Kurt Campbell）擔任、還有對台友好、對中強硬的國務卿布林肯，都可以看出拜登在對中策略上採取的一種專責分工。尤其以拜登著重「共同價值」，加上美中兩強在數位霸權上的競爭只會越來越激烈，未來，在美台理念相近下，合作肯定是會越來越緊密。

雖然不少報告都提到，中方超英趕美的速度越來越快，但蘇紫雲認為，從戰力分析的角度去看，未來中方想要贏過美國，可能還有一段不短的路要走，夾在兩強當中的台灣也勿以小國就認為自己無所作為，蘇紫雲援以歷史上有不少小國以小博大的例子自勉，期許台灣在未來國防自我防衛的能力能更提升，至於更多詳細的國際局勢分析，請收看完整節目。

▼完整節目內容，將會於01月30日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

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