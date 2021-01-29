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美國車廠急了！拜登政府爆下周將與台積電開會　求增車用晶片供應

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲消息指出，由新任總統拜登領導的美國政府將於下周派代表與台積電等台灣科技大廠舉行會議。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

全球車用晶片大缺貨，德國、日本等大國都向台灣政府接觸，請求協調廠商增加供應。而根據彭博社報導，拜登政府官員下周預計與台灣政府與科技業高層召開特別視訊會議，屆時將向台積電與其他相關企業發出要求，增加對美國汽車製造商的關鍵晶片供應。

彭博社引述知情人士說法指出，美國副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）與商務部代理副助理部長史蒂芬斯（Richard Steffens）將於台灣時間2月5日與台灣代表舉行眾所矚目的臨時會議，屆時將由經濟部長王美花、台積電與聯發科等台灣晶片大廠高層與會磋商，解決車用晶片短缺問題。

▲▼ 聯發科,MTK,聯發科技 。（圖／記者施怡妏攝）

▲據稱，屆時聯發科技也將有高層出席會議 。（圖／記者施怡妏攝）

報導指出，美國通用汽車（General Motors Co.）、福特汽車（Ford Motor Co.）等大型汽車製造商今年因為汽車零件所需的晶片供貨不足，可能將面臨610億美元的損失。一名了解會議細節的匿名人士稱，這場會議仍處於尚未公開的私下協調狀態。目前，包含美國國務院、商務部、台積電與聯發科都尚未對此發表回應。

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