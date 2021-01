打造印尼炒麵全球熱賣！幕後神人Nunuk Nuraini過世　享年59歲

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合報導

印尼營多麵(Indomie)身受台港人士喜愛,不但好吃且價格便宜。但依據印尼最大的食品公司營多食品最新聲明,發明營多麵各種口味的幕後推手努努克諾萊妮(Nunuk Nuraini)已於當地27日過世,享年59歲。

綜合椰子網馬尼拉等外媒報導,努努克諾萊妮畢業於西爪哇省的帕查查蘭大學(Padjadjaran University),就讀食品工程科系,出社會隨即進入營多食品泡麵部門工作,當上泡麵口味研發部經理,而這一待就是30年。

▲努努克諾萊妮是研發營多麵各種口味的幕後推手。(圖/翻攝自推特)

努努克諾萊妮創造出營多麵多款風靡全球的泡麵口味,包括印尼雞湯、巴東牛肉及雞肉咖哩等印尼傳統風味泡麵。其中,經典的印尼炒麵(Mie goreng)口味則是紅遍全球80多國,除了港台之外,在美國、澳洲也相當受歡迎,被外界封為「印尼之光」。

早在2019年11月,營多麵BBQ烤雞口味登上洛杉磯時報泡麵榜單第一名,而經典口味炒麵則是名列第10名。

只不過,營多食品(Indofood)發言人阿萊達(Nurlita Novi Arlaida)現已證實,努努克諾萊妮已於27日逝世,享年59歲,但並未說明她的死因。

在努努克諾萊妮過世的消息曝光後,許多印尼網友紛紛透過社群媒體表示哀悼,同時感謝她的貢獻,祝福她一路走好。

