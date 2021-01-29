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比5寶爸更猛！她「24年生44子」狂產多胞胎　醫摘子宮才封肚

▲▼烏干達媽媽娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi ）今年才39歲，但已經生下了44個孩子。（圖／路透社）

▲烏干達媽媽娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi ）在24年間生下44個孩子。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

台中「5寶爸」近日爭議不斷，而烏干達42歲媽媽娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi）在24年間生下44胎，其中還有許多孩子都是「多胞胎」，不但引發外界關注，也被媒體形容為「世上生育能力最強的女人」。但是，她如今已經摘除子宮，脫離不斷懷孕生產的日子。

根據《鏡報》報導，娜芭坦茲12歲時嫁給40歲的丈夫，隔年生下第一對雙胞胎，36歲時已經擁有44個孩子，包括3個4胞胎、4個3胞胎與6對雙胞胎。

▲▼烏干達媽媽娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi ）今年才39歲，但已經生下了44個孩子。（圖／路透社）

▲娜芭坦茲罹患罕見遺傳疾病，因此非常容易受孕，甚至懷上多胞胎。（圖／路透社）

娜芭坦茲2017年生下最後一對雙胞胎，其中一個寶寶不幸夭折，不久後老公也離家出走。她此後獨自擔起撫養重任，與所有孩子住在水泥磚與鐵皮搭建的4間簡陋小房屋內，努力賺錢餵飽全家人。最大的兒子伊凡（Ivan Kibuka）也休學幫忙分攤家計。

娜芭坦茲23歲生下第25個孩子時，就曾絕望地看診求助，卻被醫師告知罹患罕見遺傳疾病，卵巢比一般人更加巨大，服用藥物等任何避孕措施，都可能導致健康問題。幸好，她如今終於獲得治療，前往首都坎帕拉（Kampala）的醫院開刀摘除子宮，永遠不會再懷孕。

▲▼烏干達媽媽娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi ）今年才39歲，但已經生下了44個孩子。（圖／路透社）

▲娜芭坦茲努力工作照顧家庭，希望所有孩子都感到幸福。（圖／路透社）

烏干達是非洲生育率最高的地方之一，婦女平均生育5到6個孩子；儘管如此，這個家庭的規模依然非常龐大。雖然娜芭坦茲童年生活不幸，婚姻生活受挫，卻仍渴望建立屬於自己、充滿愛的家庭。她如今每天兼差多份工作，親自照顧家人生活起居，就是希望讓每個孩子都感到幸福。

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