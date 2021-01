火辣女教師「1天要6次」嚇跑前男友！　睡了15歲學生：比我老公大

▲英國一名35歲已婚女教師和男學生發生性關係,不倫戀被揭發後挨告,誇張行徑也陸續曝光,多次躍上新聞版面。(示意圖/免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/編譯

英國女教師坎迪絲(Kandice Barber)與15歲男學生在野外發生性關係,還告訴受害者「你的陰莖比我老公的還要大」,不倫戀被揭發後挨告,誇張行徑也陸續曝光,多次躍上新聞版面。不料,前男友近日又向媒體爆料,坎迪絲熱愛野砲且性慾非常旺盛,一天要求做愛6次,索求無度成為2人感情告吹的因素之一。

‘Incredibly frisky’ teacher Kandice Barber who had sex with boy, 15, demanded romps ‘6 times a day’, says ex-boyfriend https://t.co/yYiaz7Z0iI pic.twitter.com/yq99ljlCi2

35歲的坎迪絲在運動會上注意到男學生,並且展開追求,透過Snapchat傳送上空照、自慰影片與調情訊息,詢問「你喜歡胸部還是屁股?」,2人發生多次性關係。去年3月,坎迪絲的上空照外流並在校園內瘋傳,她才遭到逮捕,被指控「引起或煽動孩童涉入性活動」罪名成立。

《每日郵報》29日引述前男友說法獨家報導,坎迪絲平時是個守法又優秀的女孩,但一談到性就變了個人,不僅熱愛鋼管舞、性慾旺盛,且時常要求在車上、庭院或樹林等不尋常的地方做愛。他認為,媒體報導的細節都很符合前女友個性,「這是她喜歡做的事情沒錯……真正讓我震驚的是,她竟然帶著一個孩子這麼做。」

前男友原本就已經受不了伴侶「太過分」的性慾,某天又在坎迪斯手機裡發現可疑性愛影音,質問之下才得知自己慘遭劈腿,果斷結束近2年的感情。

“Married teacher and mother of 3, Kandice Barber, 35, of Wendover, Buckinghamshire,

had sex with a 15-year-old male student in her 'favourite' sex position, being doggy-style,

and sent him topless pictures,

Aylesbury Crown Court heard.”https://t.co/FsDhFtfLvO