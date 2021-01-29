傳染力更強！南非新冠變種病毒，美國首度出現確診

▲德勒斯登大學醫院利用3D列印技術製作的新冠肺炎病毒模型。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國周四(28日)首度出現有民眾感染在南非發現的新冠變種病毒病例。衛生官員稱，確診病例近期沒有到過南非旅遊。這反映出該變異病毒可能早已在社區傳播。

《華爾街日報》報導，南卡羅來納州公共衛生部門28日表示，該州有兩名成年居民被確診感染在南非發現的變種病毒。兩個病例沒有關聯，他們最都沒有去過南非。兩人都是在1月初接受檢測。目前兩人已經康復，並不具有傳染性。

公共衛生官員指出，南非變種病毒可能已在當地社區傳播。美國「疾病控制和預防中心」(CDC)及全美各地的實驗室正在加強對變種新冠病毒的監測。

「世界衛生組織」(WHO)透露，目前已有超過30個國家報告出現了這種在南非發現的新冠病毒變種B.1.351。值得注意的是，當前引起全球關注的3新冠變種病毒在美國都已出現。

除了上述2例，CDC統計數字顯示：截至28日，美國報告了315例英國發現的和1例在巴西發現的新冠變種病毒。 目前研究人員正在分析變種新冠病毒的特點，例如是否具有更強的傳染性、是否會影響現有新冠疫苗的有效性等。

科學家指出，南非和英國這兩個新變種似乎都具有更強的傳染性，因此造成的問題可能需要對全社會實行更嚴格的隔離措施來控制病毒的傳播。儘管英國新變種中的變化不太可能損害當前疫苗的有效性，但南非變種中的變異有可能在一定程度上影響疫苗的功能。

美國約翰霍普金斯大學最新發布的統計資料顯示：截至28日，美國新冠肺炎確診病例累計超過2575萬例，死亡人數超過43萬例。 CDC建議美國人避免出國旅行。

《華盛頓郵報》報導，為防止新冠疫情蔓延，美國政府25日宣布對南非實施旅行限制措施，並繼續維持對歐洲申根區成員國、英國、愛爾蘭和巴西的旅行限制。

CDC同時建議人們口罩戴好戴滿、保持6英呎(1.8公尺)的社交距離、避開人群、室內通風、經常洗手，以防止病毒傳播。

「美聯社」報導，儘管新冠變種病毒在美國出現可能加大當地民眾的感染風險，然而一些州的官員表示大家已厭倦了防疫措施。目前包括亞利桑那州、密西根州、俄亥俄州、馬里蘭州、肯塔基州和印第安那州等昂在考慮限制州長實施緊急防疫措施的權力。