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菲空姐性侵慘死！竟驗出高血壓　家屬氣炸「要挖屍」比對DNA樣本

▲▼菲律賓23歲空姐達賽拉（Christine Dacera）跨年夜開趴慘死，家屬要求開棺驗DNA。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

▲菲律賓23歲空姐達賽拉跨年夜開趴慘死，如今家屬表示，寧願挖屍也要驗DNA。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

記者張寧倢／編譯

菲律賓23歲空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜飯店開趴卻慘死，起初因為下體留有撕裂傷與精液，調查方向為遭11名富少集體性侵致死，但驗屍報告卻顯示死因為主動脈瘤破裂，案情急轉為自然死亡。最新消息指出，家屬懷疑警方為掩蓋真相「調包」遺體樣本，不惜挖屍也要檢驗DNA是否與樣本相符。

▲▼菲律賓23歲空姐達賽拉（Christine Dacera）跨年夜開趴慘死，家屬要求開棺驗DNA。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

▲達賽拉身材姣好，生前也不吝在社群中分享空姐生活。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

根據菲律賓媒體《Rappler》報導，身材姣好的空姐達賽拉死因至今爭議不斷，死者母親夏蓉（Sharon）29日偕同律師雷耶斯（Brick Reyes）召開記者會，針對菲律賓國家警察局（PNP）聲稱女兒屬自然死亡的消息表達強烈不滿，懷疑警方為了掩蓋真相，蓄意將器官樣本和其他死者的遺體「調包」，才得出這種結論。

雷耶斯表示，家屬要求將全數的器官樣本進行DNA檢測，如果需要比對，家屬將不惜挖屍開棺，以證實警方所說的自然死亡，「如果需要我們挖出屍體，那就把屍體挖出來，這樣我們就可以把她胳膊、腿上的DNA與他們的器官採樣做DNA比對。」據悉，達賽拉10日已被安葬於桑托斯將軍城（General Santos City）。

▲▼菲律賓23歲空姐達賽拉（Christine Dacera）跨年夜開趴慘死，家屬要求開棺驗DNA。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

▲▼達賽拉家屬懷疑警方將樣本與其他死者的遺體調包，不惜開棺驗DNA。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

▲▼菲律賓23歲空姐達賽拉（Christine Dacera）跨年夜開趴慘死，家屬要求開棺驗DNA。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

報導指出，PNP犯罪實驗室曾宣布達賽拉死於動脈瘤破裂，貫穿心臟的主動脈撕裂，心臟重量達500克大於正常值的300克，且患有未曾被確診的高血壓。PNP法醫帕爾梅洛（Joseph Palmero）稱，達賽拉跨年夜參加多人狂歡趴之前就已經罹患心臟病。對此，雷耶斯則拿出菲律賓航空的體檢報告表示，她心臟功能正常也沒有高血壓問題。

目前為止，PNP只對達賽拉的內衣做了DNA檢測，也只在衣服上發現了她的DNA，此外，先前從案發飯店套房起出的一小袋結晶物體，也被證實只是食鹽。報導提到，除了PNP之外，菲律賓國家調查局（NBI）也進行了驗屍，只是尚未公布相驗結果。

▲▼菲律賓23歲空姐達賽拉（Christine Dacera）跨年夜開趴慘死，家屬要求開棺驗DNA。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

▲達賽拉已於10日下葬入土，但案情仍然處於膠著。（圖／翻攝IG／xtinedacera）

據本站先前報導，達賽拉跨年夜與數名友人在馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）的2209號房開趴，但其中一人認識隔壁2207號房的房客，於是一群人便跑到隔壁房一起狂歡，不料隔天卻被發現陳屍浴缸，下體出現明顯撕裂傷與精液，疑似遭集體性侵。當局曾匡列11名嫌疑人，並逮捕其中3人，而檢方皆因證據不足將其全數釋放。

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