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禿頭問題有解！糞便導管插鼻「超噁療法」曝光　幾周內竟生新髮

禿頭,禿子,頭髮,毛髮（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲美國哥倫比亞大學研究，糞便細菌移植可以治療禿頭。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者張寧倢／編譯

許多人生活壓力大，深受落髮問題困擾，越來越多研究顯示「圓禿」（Alopecia Areata，俗稱鬼剃頭）可能是一種自體免疫性疾病，導致淋巴球攻擊毛囊，另有研究表明，這種情況與腸道細菌失衡有密切關聯。對此，科學家正在研究能否將糞便中的微生物移植到患者的腸道，改善免疫系統疾病，以治療禿頭。

根據《每日郵報》報導，美國哥倫比亞大學（Columbia University）正在針對40名禿頭患者進行一項全新的治療研究，利用一種稱為「糞便微生物移植」（Fecal Microbiota Transplantation，FMT）的胃病治療法來改善圓禿症狀。醫生須先從健康者的腸道中採取微小糞菌樣本，再將其透過導管插入鼻腔、經過食道後，移植到患者的胃部或結腸。

報導指出，在研究進行之前，曾一名患有圓禿的38歲男子，所有體毛10年前掉光後接受了糞便移植，幾周之內，全身就長出新的毛髮，據美國腸胃病學病例報告雜誌指出，男子在3年之後毛髮仍然持續增長，促使哥倫比亞大學的此項研究，並預計追蹤這40名患者直到2023年12月。

據報導，以糞便微生物或細菌治療圓禿的理論是，腸道中的數萬億個細菌在免疫系統中發揮重要作用，有助於維持身體健康，也可能被不良飲食或抗生素破壞平衡而引發疾病，而與免疫系統錯誤攻擊毛囊引發的圓禿，就有可能因為腸道恢復健康而治癒。

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