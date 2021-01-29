以色列數據：輝瑞疫苗有效率幾乎100%！　70萬人已完成2劑接種

▲以色列公布輝瑞疫苗的有效性高達99.96%。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

多家跨國藥廠的新冠疫苗已經開始施打，其中輝瑞（Pfizer）疫苗經以色列研究證實，在接種完2劑疫苗之後，只有0.04%的機率會感染新冠肺炎，意即幾乎所有的新冠病例都可以預防。研究更指出，更具傳染性的英國變種病毒「B.1.1.7」也能透過接種疫苗來抵禦。

根據《每日郵報》報導，疫苗接種速度飛快的以色列近日公布一項研究數據，在已接種完成的70萬人中，只有300人後來感染了新冠病毒，且其中僅16人需要住院，這意味著只有施打2劑疫苗之後，只有0.04%的機率會發展成新冠病例，有效性高達99.96%。

▲以色列目前已有30%的國人接種疫苗，且多數都是老年人。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，目前已有30%以上的以色列人口接種了疫苗，當局正在對其有效性進行研究，並每周向輝瑞回報數據的更新。以色列傳染病學專家萊謝姆（Eyal Leshem）表示，雖然社區傳播率非常高，每天新增約1000例確診，是自疫情爆發以來的最高感染率，但當注意力放在這些接種疫苗的人群時，可以發現他們並沒有被感染。

萊謝姆補充，即使有少數人接種後仍被感染，但症狀都很輕微，只有少部分人需要就醫，更只有極少部分出現重症而住院，而且大多數接種者都是6旬以上老人，更顯得效果優良，這便是疫苗有效的真實證據與生活，時間會證明一切，「我們仍需要累積數據，但這些初步報告非常令人鼓舞。」

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