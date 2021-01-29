GDP有望30年來首次超越中國　彭博：台灣防疫成功！科技出口帶動

▲台積電等科技公司的半導體代工出口，貢獻了台灣2020年的GDP成長。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

全球2020年面臨新冠肺炎衝擊，許多國家必須實施封城，導致經濟陷入停滯狀態，相反地，台灣的企業、學校卻全年維持著穩定運作，更出現國內旅遊熱潮，據外媒報導，台灣2020年的國內生產總值（GDP）有望睽違30年以來，再次超越中國。

根據彭博社報導，台灣GDP領先中國的最後一年是在1990年，當時台灣是一個1660億美元的經濟體，主要出口消費性電子產品與塑膠產品，而中國大陸則剛立下改革開放的早期里程碑──開設第一家美式速食餐廳「麥當勞」，此後，中國的經濟成長便超越了台灣。

報導指出，台灣現在卻有望在睽違30年後，再次逆轉經濟成長差距，原因與2020年台灣及早實施防疫措施，讓出口表現維持著優秀數據有關。彭博社29日公布了對經濟學家的調查估計平均值顯示，台灣去年GDP成長為2.55%，而中國則是2.3%。

▲台積電與鴻海等前8大台灣科技公司2020年可能創下歷史最高營收紀錄。（圖／路透社）

報導稱，去年全球多國面臨經濟停擺之際，台灣則全年維持運轉，加上人們比起海外，更偏好選擇在國內度假，國旅也出現一波熱潮。隨著世界對半導體、5G手機、電動汽車與高效能伺服器設備的需求激增，台積電（TSMC）與鴻海等企業飛速成長，台灣前8大科技公司很有可能在去年達到創紀錄或接近創紀錄的高收益表現。

報導分析，儘管去年新台幣兌美元匯率上漲逾5%，創下2017年以來最大增幅，但出口量卻仍持續成長。對此，法國外貿銀行（Natixis SA）駐香港經濟學家蓋瑞（Gary Ng）認為，2020年出口貢獻了台灣60%的GDP成長，從台積電雄心勃勃的資本支出計畫來看，短期內幾乎沒有放緩的跡象，「半導體需求永遠存在，沒人能取代台積電。」

然而，報導也認為，台灣GDP優於中國可能只是曇花一現。去年年末，北京成功控制了新冠疫情，部署財政與貨幣政策提振投資之後，身為世界第2大經濟體的中國Q4經濟成長大幅回升至疫情前的水準。經濟學家調查顯示，中國2021年的GDP可能強力反彈至8.4%，創下自2011年以來的最快成長，而台灣則預計成長3.7%。

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