　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

GDP有望30年來首次超越中國　彭博：台灣防疫成功！科技出口帶動

▲台積電，半導體。（圖／CFP）

▲台積電等科技公司的半導體代工出口，貢獻了台灣2020年的GDP成長。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

全球2020年面臨新冠肺炎衝擊，許多國家必須實施封城，導致經濟陷入停滯狀態，相反地，台灣的企業、學校卻全年維持著穩定運作，更出現國內旅遊熱潮，據外媒報導，台灣2020年的國內生產總值（GDP）有望睽違30年以來，再次超越中國。

根據彭博社報導，台灣GDP領先中國的最後一年是在1990年，當時台灣是一個1660億美元的經濟體，主要出口消費性電子產品與塑膠產品，而中國大陸則剛立下改革開放的早期里程碑──開設第一家美式速食餐廳「麥當勞」，此後，中國的經濟成長便超越了台灣。

報導指出，台灣現在卻有望在睽違30年後，再次逆轉經濟成長差距，原因與2020年台灣及早實施防疫措施，讓出口表現維持著優秀數據有關。彭博社29日公布了對經濟學家的調查估計平均值顯示，台灣去年GDP成長為2.55%，而中國則是2.3%。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電與鴻海等前8大台灣科技公司2020年可能創下歷史最高營收紀錄。（圖／路透社）

報導稱，去年全球多國面臨經濟停擺之際，台灣則全年維持運轉，加上人們比起海外，更偏好選擇在國內度假，國旅也出現一波熱潮。隨著世界對半導體、5G手機、電動汽車與高效能伺服器設備的需求激增，台積電（TSMC）與鴻海等企業飛速成長，台灣前8大科技公司很有可能在去年達到創紀錄或接近創紀錄的高收益表現。

報導分析，儘管去年新台幣兌美元匯率上漲逾5%，創下2017年以來最大增幅，但出口量卻仍持續成長。對此，法國外貿銀行（Natixis SA）駐香港經濟學家蓋瑞（Gary Ng）認為，2020年出口貢獻了台灣60%的GDP成長，從台積電雄心勃勃的資本支出計畫來看，短期內幾乎沒有放緩的跡象，「半導體需求永遠存在，沒人能取代台積電。」

然而，報導也認為，台灣GDP優於中國可能只是曇花一現。去年年末，北京成功控制了新冠疫情，部署財政與貨幣政策提振投資之後，身為世界第2大經濟體的中國Q4經濟成長大幅回升至疫情前的水準。經濟學家調查顯示，中國2021年的GDP可能強力反彈至8.4%，創下自2011年以來的最快成長，而台灣則預計成長3.7%。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
百萬車二手打半價「主管配車開2年」　過來人揭便宜關鍵：可買
林昶佐現金存款曝光　妻擁台積電「295就上車」
獨／男返台不配合檢疫　推倒女檢疫官還脫口罩嗆聲
丟包影片曝光！賓士過彎追撞　駕駛拖下受傷乘客放馬路落跑
下單2小時火鍋才送到！男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

排水管流出血水！祖父目睹女兒挖出孫女眼球　嘴含切斷舌頭

印尼男同志遭鞭刑77下　痛到全身顫抖苦哀暫停！媽直擊當場昏倒

超商被搶！神秘女郎「半裸色誘歹徒」就地吞吐　拖到警察來抓人

頭被2公尺長鱷魚咬住！　勇男徒手撬開利牙嘴放話「會繼續去游」

GDP有望30年來首次超越中國　彭博：台灣防疫成功！科技出口帶動

追病毒源頭！世衛小組今起武漢考察　將訪實驗室海鮮市場

嫩妻「肉體付房租」房東1秒履約　她羞認比老公強！失業尪更開心

德國建議　阿斯特捷利康疫苗僅供「65歲以下民眾」接種

諾瓦瓦克斯宣布：疫苗保護力89.3％　防英國變種病毒一樣有效

國安考量！捷克「禁止中企」競標核電廠工程　中國大使館抗議

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

排水管流出血水！祖父目睹女兒挖出孫女眼球　嘴含切斷舌頭

印尼男同志遭鞭刑77下　痛到全身顫抖苦哀暫停！媽直擊當場昏倒

超商被搶！神秘女郎「半裸色誘歹徒」就地吞吐　拖到警察來抓人

頭被2公尺長鱷魚咬住！　勇男徒手撬開利牙嘴放話「會繼續去游」

GDP有望30年來首次超越中國　彭博：台灣防疫成功！科技出口帶動

追病毒源頭！世衛小組今起武漢考察　將訪實驗室海鮮市場

嫩妻「肉體付房租」房東1秒履約　她羞認比老公強！失業尪更開心

德國建議　阿斯特捷利康疫苗僅供「65歲以下民眾」接種

諾瓦瓦克斯宣布：疫苗保護力89.3％　防英國變種病毒一樣有效

國安考量！捷克「禁止中企」競標核電廠工程　中國大使館抗議

向太大秀6億信義區豪宅　不是買給媳婦！過戶後所有權人曝光

有奇怪生物！主子「監視視角」偷窺嫩嬰　網笑：準備培育小奴才

詹皇單核領軍砍22+10爆冷遭活塞擊潰　湖人狂輸15分首度連敗

大安區「森林系」豪宅名流惜售　保全董座搶進「大安元首」金地段

快訊／演唱會又-1！　陶晶瑩2月小巨蛋宣布延期

兄弟啦啦隊新成員不是萊公主！　貴貴剪短髮變成「水原貴子」

鐵路地下化縫合「商圈裂縫」　高雄鳳山後站店面2年漲3成

亮・珠寶／鑽石領結、領帶華麗變身　Boucheron連鈕扣都是祖母綠

馬斯克回嗆Waymo「無法實現自動駕駛」一說：我們AI軟硬體更好！

結婚10年夫手術休克　老婆留「一句話」出國！結局心碎

國際熱門新聞

嫩妻「肉體付房租」房東秒履約！老公更開心

野戰夫妻！摩天輪、停車場全做遍

女高中生廁所產子　狠心剪殺嚇壞友

性女精編體驗卡，有否高潮全都錄

地方媽媽受訪「神秘肉色物」亂入　網笑翻

美國防部：將協助台灣自我防衛

世衛將疫源調查　譚德塞請求中國支持

越南新增82病例　72人為台廠員工

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

財報亮眼　美股反彈收紅大漲300點

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

霸王龍哭爸影片瘋傳　見化石崩潰暴衝

美國務卿與歐盟外長通話　將續就中國議題緊密合作

TikTok宣布在印度裁員

更多熱門

相關新聞

台積電推廣模擬法庭　工程師扮國民法官　

台積電推廣模擬法庭　工程師扮國民法官　

國民法官法預計於112年開始施行，司法院及所屬各地方法院正如火如荼的進行全國宣導國民法官制度，宣傳項目最受民眾好奇、喜愛者，莫過於模擬法庭活動，藉由模擬法庭的運作，讓民眾可先行嚐試擔任「法官」的感受，以便了解國民法官審理的流程及模式，新竹地院也規劃將在台積電舉辦模擬法庭活動。

捷克「禁止中企」競標核電廠工程

捷克「禁止中企」競標核電廠工程

鴻海代工電動車第一家客戶　吉利攜手美國Faraday Future合作

鴻海代工電動車第一家客戶　吉利攜手美國Faraday Future合作

鴻海MIH聯盟突破500家廠商　加足馬力踩油門

鴻海MIH聯盟突破500家廠商　加足馬力踩油門

和碩引進立訊欲搶食蘋果大餅　難挑戰鴻海iPhone主導地位

和碩引進立訊欲搶食蘋果大餅　難挑戰鴻海iPhone主導地位

關鍵字：

中國GDP國內生產總值彭博社台灣台積電鴻海半導體出口防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

《全明星》8成員突襲《玩很大》

蒼井空自曝曾被遭知名大咖撿屍

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面