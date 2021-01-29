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追病毒源頭！世衛小組今起武漢考察　將訪實驗室海鮮市場

▲▼ 中方多名官員29日現身武漢當地一間飯店，準備與世衛小組會面。（圖／路透）

▲中方多名官員29日現身武漢當地一間飯店，準備與世衛小組會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織國際專家小組昨已結束隔離，預計今（29）將會與中國科學家會面，計畫前往武漢病毒研究所、華南海鮮市場及多間醫院等地，展開病毒溯源考察工作。依據外媒最新畫面，中方官員現已抵達飯店，準備與世衛小組會面。

綜合路透等外媒報導，世界衛生組織（WHO）專家小組一行人早在1月14日抵達武漢，依規定接受為期14天隔離後，28日離開隔離飯店，入住武漢當地一間湖邊飯店。

▲▼ 世界衛生組織國際專家小組28日已結束隔離。武漢,新冠病毒。（圖／路透）

▲▼世界衛生組織國際專家小組28日結束隔離。（圖／路透）

▲▼ 世界衛生組織國際專家小組28日已結束隔離。武漢,新冠病毒。（圖／路透）

只不過，新冠病毒起源早已被高度政治化，世衛專家小組前往武漢調查的作業早已拖延多時，美國曾批評中國政府隱匿初期疫情。

丹麥籍成員費舍爾（Thea Fischer）28日受訪時表示，「這次任務成功與否和病毒溯源作業，100%取決於能否獲得相關資源，無論我們多麼有能力、多認真工作，這一切只有在中國政府的支持之下才能實現。」

現已知專家小組將會在當地停留約2週，前往當地實驗室、市場及醫院，其中也包括早期疫情熱點華南海鮮市場和外傳洩漏病毒造成疫情的武漢病毒研究所。不過中國政府先前已否認病毒是由實驗室流出。

►譚德塞請求中國支持！世衛專家結束14天隔離　將展開疫源調查
►新冠起源難查！WHO小組結束隔離前往武漢　專家嘆：不應指望奇蹟
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▼世界衛生組織國際專家小組預計29日與中方官員會面。（圖／路透）

▲▼ 世界衛生組織國際專家小組29日在武漢一間飯店。（圖／路透）

▲▼ 世界衛生組織國際專家小組29日在武漢一間飯店。（圖／路透）

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