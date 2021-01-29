排水管流出血水！祖父目睹女兒挖出孫女眼球　嘴含切斷舌頭

Police are investigating the barbaric murder of a 5-year-old child whose mother allegedly beat her to death, removed her eyeballs and part of her tongue, and then tried to eat the child’s organs in an apparent psychotic episode.https://t.co/js7BvQ4JWu — New York Daily News (@NYDailyNews) January 27, 2021

記者李振慧／綜合報導

巴西近來發生一起命案，30歲人母席爾瓦(Josimare Gomes da Silva)把5歲女兒關在廁所，不但殘忍挖出對方眼睛，剪斷舌頭後還放在嘴裡咀嚼，因為家人發現排水管流出大量血水，破門目睹駭人現場。

警方表示，席爾瓦的父親24日下午4時打電話報案，說30歲女兒把自己和孫女一同鎖在浴室中長達30分鐘，並且拒絕開門，後來發現排水管流出大量血水，破門發現女兒手上拿著剪刀，躺在地上的孫女沒有眼睛也沒有舌頭。

警方將席爾瓦逮捕，她應訊時使用多種語言，一下否認有割下女兒舌頭、一下又說把舌頭放進了嘴中，並且認為女兒是被惡靈附體。由於被告患有精神疾病，警方懷疑她可能病發時攻擊女兒，目前暫時關押在警局，等待精神狀態評估報告，之後將轉到女子監獄中。

▼母親突然殘忍殺害5歲女兒。（圖／示意圖／視覺中國）

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