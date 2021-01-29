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嫩妻「肉體付房租」房東1秒履約　她羞認比老公強！失業尪更開心

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名少婦缺錢，於是向男性房東提出以身體抵繳房租。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

英國一名25歲少婦日前向兩性專欄投稿表示，丈夫受到新冠疫情影響而失業，兩人經濟狀況急轉直下，她便主動向房東提出「以身體抵房租」，結果不但房東欣喜地同意，甚至連丈夫也很開心，夫妻間的性關係也因此更加幸福美滿。

根據《太陽報》兩性專欄「親愛的戴德雷」（Dear Deidre）27日回覆投稿，英國一名25歲少婦來信自稱有「性成癮」，床上經驗相當豐富，而30歲的丈夫卻如同純情的少年，從頭到尾就只有過她這麼一個性伴侶。然而，近來丈夫受疫情影響而失業，家庭的經濟狀況因此陷入危機。

於是，少婦突發奇想地向老公提議，自己能「獻出身體」作為房租的交換，讓兩人能繼續留住，不料老公不但沒生氣還大方同意，這也讓「慾望爆發」的少婦心裡暗自興奮了起來。隔天，她向房東提出「肉體交換」，男房東高興地一秒答應，兩人立刻在辦公室的沙發上「履行協議」。

▲性愛，性感，男女，床戰，床上，做愛，約炮。（圖／pixabay）

▲少婦向房東提議後，兩人當場在沙發「立刻開戰」。（圖／pixabay）

少婦在投稿中寫道，老實說，男房東帶給她多年以來有過「最棒的一次性愛」，自從遇見老公開始就從未有過這種興奮感。少婦當天一進家門，丈夫就看出她才剛「辦完事」，雖然沒過問任何細節，但丈夫光是想像老婆與房東的邂逅就能讓他興奮不已，之後數日，這對夫妻有了彼此認識以來最歡愉的性生活。

少婦承認，從某些方面來說，這樣的情況再好不過了，不僅結清了房租，與丈夫的感情也急速升溫，但內心仍存在隱憂，她擔心自己之後再也無法滿足於性伴侶只有丈夫一人，還想要更進一步擁有「開放性關係」的婚姻，然而不同於她，丈夫似乎認為「肉體抵債」只是一次性的意外。

少婦道出煩惱，如果真的向老公提出要求而遭拒，自己對關係感到疲乏後，外遇的可能性很高，但如果老公真的同意，她也害怕夫妻關係受損。專欄對此給出建議，比起真的與他人發生性關係，少婦可以考慮與丈夫分享性幻想，或許有助於兩人的性生活，再者房東也可能不接受無限期的身體交換，應該認真衡量財務狀況。

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