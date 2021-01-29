國安考量！捷克「禁止中企」競標核電廠工程　中國大使館抗議

▲捷克杜科瓦尼核電廠（Dukovany plant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

捷克將在杜科瓦尼核電廠（Dukovany plant）建造發電量1200兆瓦（MW）的新機組，替代舊設施與即將關閉的燃煤發電廠。各政黨認為，有鑑於國安考量，中國企業不應該參與此工程招標，但對於俄羅斯是否能夠繼續參與，尚未達成共識。中國大使館28日也對此提出抗議。

工業與貿易部長哈夫利切克（KarelHavlíček）27日向《路透社》證實上述消息，布拉格當局也正在敲定競標條件。但是，反對黨不滿俄國仍在競標者之列，公民民主黨黨魁菲拉（Petr Fiala）表示，如果他們10月贏得大選，也將阻止莫斯科參與。

據悉，除了中國廣核集團（CGN Power）與俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）以外，法國電力公司（EdF）、南韓水電與核電公司（KHNP）以及美國訴西屋電氣公司（Westinghouse Electric Corp.）都可能競標這個預估價值至少60億歐元（大約新台幣2000億元）的工程。

中國駐捷克大使館對此表示嚴重關切。發言人在聲明中批評，捷克「泛化國家安全概念」，傷害中國企業合法權益，「中方敦促捷方切實恪守市場經濟和公平競爭原則，為中國企業在捷正常投資經營提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境。」

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