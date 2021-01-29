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印度永久下架59款中國App！　TikTok宣布裁員：我們別無選擇

▲印度孟買。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲印度孟買。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印關係持續緊繃，印度電子和信息技術部26日發布最新通知，永久禁止59款中國手機應用程序，包括TikTok、百度、Wechat等。受此影響，TikTok宣布將在印度裁員，「在支持了我們在印度的2000多名員工半年多之後，我們別無選擇，只能減少員工數量。」

▲▼TikTok。（圖／CFP）

▲TikTok被印度永久禁用。（資料圖／CFP）

印度政府繼去年6月29日以國安為由，宣布暫時禁用抖音海外版TikTok、微信國際版WeChat、阿里巴巴UC瀏覽器等59款手機APP，本月25日再宣布永久禁用這些APP。

TikTok母公司字節跳動27日發表聲明，稱「有鑑於（印度）政府未回應未來7個月如何解決此問題，我們沉痛決定在印度裁員。」

發言人表示，「在支持了我們在印度的2,000多名員工半年多之後，我們別無選擇，只能減少員工數量。我們十分清楚這一決定對印度員工產生的影響，但我們對此深表遺憾。」

首席執行官Vanessa Pappas則表示，公司曾希望禁令只是臨時性質，然而過了7個月後，結果並非如此。

中國大陸商務部新聞發言人高峰對此指出，中國反對任何針對中國公司的歧視性限制措施；中國政府一貫要求中國企業在海外經營過程中遵守國際規則、合法合規經營、尊重當地的公序良俗，來之不易的中印經貿合作發展亦合乎兩國人民的利益。

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