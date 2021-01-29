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17歲女高中生百貨廁所產子　下秒狠心剪殺！友破門目睹嚇傻

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本櫪木縣小山市一名17歲的女高中生去年12月間前往購物中心逛街，卻在廁所產下一名男嬰，但她沒有選擇求助，而是拿出剪刀結束寶寶的生命。後來女學生的友人覺得很奇怪，請購物中心員工陪同前往廁所看看，意外揭發這起恐怖命案。

根據《NHK》報導，櫪木縣警方表示，女學生是在2020年12月18日和朋友相約一起去某購物中心買東西，期間去了一趟廁所，卻意外產下一名男嬰；當時在外頭等候的朋友看到她進去廁所前臉色不對，又遲遲不出來，擔心可能發生什麼意外，於是請來購物中心員工協助，結果門一打開，「地獄般的畫面」把現場所有人都嚇了一大跳。

▲▼嬰兒,嬰,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲寶寶送醫急救仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原來，女學生產子之後，隨即拿出剪刀刺向寶寶。警消獲報後趕往現場，並將母子倆送醫，然而寶寶仍因脖子上5公分的割傷失血過多，經過急救還是宣告不治。

警方表示，女學生已在1月28日被依謀殺罪嫌逮捕，她似乎早就知道自己懷孕，卻沒有前往任何醫院檢查，也沒有向其他人透露，就這樣一直瞞到孩子出生，不過，詳細的事發過程以及寶寶的真正死因，仍有待進一步調查釐清。

▼女學生已被櫪木縣警方逮捕。（圖／翻攝自Google地圖）

櫪木縣警察本部。（圖／翻攝自Google地圖）

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