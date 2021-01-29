月薪40K一半要給媽媽！還被逼「背400萬房貸」　獨生妹崩潰求助

▲不少人出社會工作後都會拿錢補貼家用。（示意圖／記者李瑞瑾攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人出社會工作後都會拿錢補貼家用，不過一名年輕女生表示，自己還沒畢業就被母親要求，每個月必須繳交2萬元孝親費，還要分擔房貸款項中的400萬元，若做不到就要搬出去租屋，讓她相當苦惱。

該名女網友在Dcard發文分享自己的遭遇，身為家中獨生女的她平時與父母一起住，然而母親要求她分擔1200萬買屋錢的3分之1，即400萬元，還說繳房貸後就會沒錢，所以要她畢業後每個月再給家裡2萬元補貼。

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原PO說，自己現在的學費、用品都是靠自己打工賺的，不過確實靠家裡吃住，認為分擔家計也是合理，然而她預估畢業後薪水大概也就4萬元左右，要拿出一半補貼家用已經很吃力，若還要負擔房貸的話根本吃不消。

▲母親還覺得2萬元孝親費不夠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而原PO母親並沒有絲毫體諒女兒，反而認為2萬元家用根本不夠，還不如將其住的樓層出租，要女兒說清楚願不願意同意條件。

原PO則估算，如果不分擔房貸，那自己未來存錢可以買新房子，否則就算繼承父母的房屋，到時已是老屋恐怕也賣不了多少錢。

對於女兒的抱怨，母親則直接開嗆，「把該算的算一算，看欠多少，什麼時候要還，大家協議好。日後想住家裡，就用租的，不想住，就出去租，請自便。」女兒聽後心有不滿卻又不敢翻臉，因為如今「我連出去住的錢都沒有」，無奈上網PO文求助。

貼文發出後，網友紛紛留言表示，「這對話感覺妳媽只當妳搖錢樹，完全沒有替妳著想啊」、「給一半出去我覺得太多了，妳不用存錢規劃生活嗎」、「搬出去，這種家人真的好可怕」。