譚德塞請求中國支持！世衛專家結束14天隔離　將展開疫源調查

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電

世界衛生組織國際專家小組今天結束在中國的兩週隔離，將展開病毒溯源工作，在美國要求「非常有必要釐清真相」下，世衛秘書長譚德塞今天表示已向中國請求支持專家組所需的訪視及資訊。

世界衛生組織（WHO）國際專家組一行約13人在1月14日抵達武漢，依規定接受為期14天隔離，今天隔離期滿，專家們離開隔離飯店即將展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源工作。

自2019年底疫情在中國武漢爆發，國際要求前往武漢實地調查研究病毒起源及傳播途徑呼聲高漲，中國終於在2020年底同意世衛專家小組前往，許多國家在上週的世衛執行委員會議上強調溯源工作需保持透明，新上任的美國拜登政府更在專家解除隔離前表達立場。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）1月27日說，有關病毒如何出現、繼而擴散到全世界，「我們非常有必要釐清真相」。她強調，美國特別關注「中國有些消息來源」散播「假消息」。

在美國發聲後，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天表示，已與中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉通話，雙方針對病毒溯源任務進行了坦率討論。

譚德塞說向中國請求支持國際專家組所需的訪視及相關資訊，並有機會與中國專家充分接觸。

不過，由於中國對世衛專家組此行前往何地實地訪視及與何人接觸均未對外透露細節，且在疫情爆發一年後才前往溯源，專家組能否取得所需資訊尚待觀察。

2019年底，中國湖北省武漢市首先發現2019冠狀病毒疾病病例，迄今在全世界造成1億以上人口感染、逾200萬人喪命，同時重創全球經濟。