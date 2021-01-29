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就愛被看光！「野戰夫妻」摩天輪、停車場、長椅全做遍

▲埃里克（Eric）和洛里•哈蒙（Lori Harmon）因涉嫌在摩天輪上進行性行為被捕 。（圖／南加州警方照片)

一「戰」成名的「摩天輪野戰」夫妻：艾瑞克(右)與蘿莉•哈蒙。(圖／南加州警方照片)

國際中心／綜合報導

美國一對同為26歲的夫妻：艾瑞克(Eric)與羅莉․哈蒙(Lori Harmon)去年因為涉嫌在南卡羅來納州的「默特爾比奇摩天輪」(Myrtle Beach Skywheel)上發生性行為，遭到警方依公然猥褻罪逮捕及起訴。如今，他們再度被「起底」，竟然還有在別的地方公然犯下類似的罪行。

「默特爾比奇摩天輪」是一個187英呎高的旅遊景點，座落在南卡羅來納州的海岸遊，可以俯瞰海灘和海濱長廊。《默特爾比奇太陽報》報導，這對夫妻當時被發現在全透明的摩天輪玻璃吊船中發生性行為，還同時拍下全程「啪啪啪」的經過。

然而， 因為他們愛把「愛愛」的影片PO上網供大家欣賞，結果警方發現他們在別的地方也同樣「幹」過訃種事。事情曝光後，夫婦倆於1月26日向警方投案。

如今，他們再被追加指控在南卡羅來納州瑟夫賽德灘(Surfside Beach)花湖遊樂場(Floral Lake Playground)附近的Food Lion超市停車場和公共長椅上發生性行為。

當地新聞台WBTW報導，警方以一系列新的性犯罪罪名起訴他們，當中包括猥褻暴露罪、準備淫穢材料罪、以及以及對個人財產的惡意傷害罪等。不過夫妻倆最後都獲得交保 候審。

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