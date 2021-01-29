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大隊接力最後一棒！她「落後25m」逆轉追成冠軍...400萬人驚嘆

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▲霍爾曼（前）從第三棒的隊友接到棒子時，已落後其他隊至少25公尺，連對手的「車尾燈」也看不到。（圖／翻攝自推特／@UMichAthletics）

實習記者高琳景／綜合報導

美國密西根大學（University of Michigan）日前舉辦大隊接力比賽，沒想到在比賽過程中上演一段超猛「逆轉勝」。一名女大生所在的組別原本墊底，但擔任最後一棒的她拿到接力棒後急起直追，竟在落後25公尺的情況下，在最後一刻逆轉奪冠。影片在網路曝光後，目前已超過402萬觀看人次，不少網友讚嘆「真的很了不起！」

綜合外媒報導，美國密西根大學在16日舉行室內田徑比賽，當天在女子田徑1600公尺接力賽中，就讀大一的霍爾曼（Ziyah Holman）大放異彩，她在此次比賽中，是擔任最後一棒的位置。從影片中可見，原先霍爾曼的組別落後其他隊約有25公尺左右，當她從第三棒的隊友接過棒子時，連對手的「車尾燈」也看不到，然而她在拿到接力棒後一路急起直追，先是在第一圈時追過原本第2名的跑者，之後更持續猛追，終於在第二圈即將結束前，超過原本的第1名，最後以51.79秒的成績奪冠。

▲Ziyah Holman於大隊接力中逆轉勝。（圖／翻攝自推特／@UMichAthletics）

▲霍爾曼上演絕地逆轉勝，在還沒到終點時，就順利超過原本的第一名。（圖／翻攝自推特／@UMichAthletics）

這段絕地逆轉勝的影片，立刻在網路瘋傳，截至目前在推特的觀看次數已超過402萬。據了解，霍爾曼在中學時期即是田徑隊，當時的教練貝爾伯（Anthony Belber）在接受訪問時表示，當下原本認為霍爾曼已經無力回天，沒想到霍爾曼的表現證明他是錯的，他為霍爾曼感到開心。

不少網友看到影片後，紛紛留言表示「她的腿好快，好像其他人都在慢動作一樣」、「做得好！我唯一的問題是，1到3棒到底做了什麼？」、「好以她為傲！雖然不認識她，但那一刻的決心真的會鼓舞人」、「在現場看時真的很刺激！」

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