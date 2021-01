大隊接力最後一棒！她「落後25m」逆轉追成冠軍...400萬人驚嘆

▲霍爾曼(前)從第三棒的隊友接到棒子時,已落後其他隊至少25公尺,連對手的「車尾燈」也看不到。(圖/翻攝自推特/@UMichAthletics)

實習記者高琳景/綜合報導

美國密西根大學(University of Michigan)日前舉辦大隊接力比賽,沒想到在比賽過程中上演一段超猛「逆轉勝」。一名女大生所在的組別原本墊底,但擔任最後一棒的她拿到接力棒後急起直追,竟在落後25公尺的情況下,在最後一刻逆轉奪冠。影片在網路曝光後,目前已超過402萬觀看人次,不少網友讚嘆「真的很了不起!」

綜合外媒報導,美國密西根大學在16日舉行室內田徑比賽,當天在女子田徑1600公尺接力賽中,就讀大一的霍爾曼(Ziyah Holman)大放異彩,她在此次比賽中,是擔任最後一棒的位置。從影片中可見,原先霍爾曼的組別落後其他隊約有25公尺左右,當她從第三棒的隊友接過棒子時,連對手的「車尾燈」也看不到,然而她在拿到接力棒後一路急起直追,先是在第一圈時追過原本第2名的跑者,之後更持續猛追,終於在第二圈即將結束前,超過原本的第1名,最後以51.79秒的成績奪冠。

▲霍爾曼上演絕地逆轉勝,在還沒到終點時,就順利超過原本的第一名。(圖/翻攝自推特/@UMichAthletics)

這段絕地逆轉勝的影片,立刻在網路瘋傳,截至目前在推特的觀看次數已超過402萬。據了解,霍爾曼在中學時期即是田徑隊,當時的教練貝爾伯(Anthony Belber)在接受訪問時表示,當下原本認為霍爾曼已經無力回天,沒想到霍爾曼的表現證明他是錯的,他為霍爾曼感到開心。

不少網友看到影片後,紛紛留言表示「她的腿好快,好像其他人都在慢動作一樣」、「做得好!我唯一的問題是,1到3棒到底做了什麼?」、「好以她為傲!雖然不認識她,但那一刻的決心真的會鼓舞人」、「在現場看時真的很刺激!」

MUST WATCH FROM OVER THE WEEKEND:



Down by four seconds heading into the 4x400 relay anchor leg, @UMichTrack's Ziyah Holman blasts a 51.79 split to bring the Wolverines all the way back for the win.#GoBlue pic.twitter.com/hMYo5C76bH