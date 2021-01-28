　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台廠員工72人確診！　越南新通報82本土病例

▲▼越南新冠疫情,河內醫護人員替受試者採檢。（圖／路透）

▲越南新冠疫情。（圖／路透）

文／中央社記者陳家倫河內28日專電

越南官方最新通報再有82人確診，其中72人是海陽省台資企業越南珀韻電子有限公司的員工；另外10例確診病例則位於廣寧省。海陽省最新一波疫情的「零號病人」仍不明。

位於新北市中和區的珀韻員工告訴中央社記者，有被告知這件事，但越南的本土個案未曾進出台灣，與台灣無往來，一切防疫作為由越南珀韻處置；至於在越南廠的台灣幹部都在當地遵守防疫作為。

越南今天前後發布2次疫情通報，一早先通報北部海陽省（Hai Duong）及廣寧省（Quang Ninh）各有1名本土病例，個案編號依序為1552、1553，其中個案1552 是34歲越南籍女性，在台資企業越南珀韻（POYUN）電子有限公司上班。

個案1553則是31歲越南籍男性，在廣寧省雲屯國際機場（Van Don International Airport）工作，住在下龍市（Ha Long）紅河坊（Hong Ha）。

在疫情期間，越南許多專案入境包機都降落在雲屯國際機場，當中有些旅客入境後就被檢測出確診。

這一波新的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情中斷越南連續55天無本土病例的紀錄。

在疫調、擴大篩檢後，越南當局今天中午又通報新增82例本土病例，其中海陽省72例、廣寧省10例。根據通報，海陽省新增的72例病例，均為越南珀韻電子有限公司的員工。

由於疫情擴大，海陽省與廣寧省目前已經停課，當局並下令禁止海陽省、廣寧省人員出省，雲屯國際機場也已經封鎖。

越南衛生主管機關27日晚間初步檢測確認海陽省、廣寧省出現本土病例後，就立刻派人前往疫調，第一階段共計匡列百餘名珀韻員工進行隔離檢疫。

越通社（VNA）報導，海陽省預防醫學衛生中心採集190個樣本並進行檢測後，再發現72例呈現陽性。

疫調發現，個案1552與一名上週入境日本時被診斷出確診的患者有過近距離接觸；經調查，這名入境日本的患者是珀韻的離職員工。目前越南方面仍不知道這名珀韻離職員工是被誰感染。

越南珀韻電子有限公司是台資企業，總部位於台灣新北市，主要從事音圈、音膜、音規、磁規生產開發。越南珀韻電子有限公司在海陽省共有2廠區，分別位於至靈市（Chi Linh）、金城縣（Kim Thanh），個案1552是至靈市廠區員工。

有關人士表示，珀韻27日接獲越南當局通報後，就已經自行展開消毒，並禁止2個廠區的人員互相往來，當局今天中午進一步要求至靈廠人員不能進出。

珀韻至靈廠的越籍員工說，至靈廠共有2300多名員工，自全球疫情爆發後，公司就要求員工上班都要戴口罩、量體溫、消毒，吃飯時也會用隔離板擋住，避免飛沫。

截至目前，越南共有1635例確診病例，其中167人尚未痊癒。

ET快訊
快訊／萬華驚傳男子遭砍　左右肩各中一刀
黃芳彥涉案潛逃12年！在美有「紅粉知己」　傳與小兒子反目
快訊／黃芳彥美國車內亡　扁家20字回應了
黃芳彥身亡！生前親密「摟抱甜笑女」　親弟曝精彩美國生活

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台廠員工72人確診！　越南新通報82本土病例

拜登上任首週民調支持率　贏過川普執政「任何時期」！

東京33家醫院爆發集體感染　超過1500人確診！

喀麥隆公車跟油罐車相撞起火　53人燒死還有29人嚴重燒傷

「六怒漢」密謀綁架密西根州長　集體被訴已有一人認罪

「霸王龍哭爸」影片瘋傳！見化石崩潰暴衝哭號　女娃1動作超暖

拜登政府表態！　白宮：確保美國電信網路「不使用華為產品」

俄大牌造型師3P性愛趴爆血亡！　竟是「罐狀異物」塞肛門奪命

路透：美極端組織「驕傲男孩」主席曾當FBI臥底　助警方逮十多人

前國務卿蓬佩奧新工作離白宮只有幾步　為「2024總統大選」鋪路

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

台廠員工72人確診！　越南新通報82本土病例

拜登上任首週民調支持率　贏過川普執政「任何時期」！

東京33家醫院爆發集體感染　超過1500人確診！

喀麥隆公車跟油罐車相撞起火　53人燒死還有29人嚴重燒傷

「六怒漢」密謀綁架密西根州長　集體被訴已有一人認罪

「霸王龍哭爸」影片瘋傳！見化石崩潰暴衝哭號　女娃1動作超暖

拜登政府表態！　白宮：確保美國電信網路「不使用華為產品」

俄大牌造型師3P性愛趴爆血亡！　竟是「罐狀異物」塞肛門奪命

路透：美極端組織「驕傲男孩」主席曾當FBI臥底　助警方逮十多人

前國務卿蓬佩奧新工作離白宮只有幾步　為「2024總統大選」鋪路

闖關體驗柑橘分級工具及品種特色　認識臺灣70多餘種柑橘

黃芳彥涉洗錢案…如今客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

影／黃捷罷免案難過關？　梁文傑分析2大原因

快訊／萬華卡拉ok驚傳男子遭砍　左右肩各中一刀送醫搶救

「我們天天在想普篩」　陳時中認了部桃首波900人採檢：沒發現任何病例

BTOB、iKON將加入《KINGDOM》！「出道4年9人男團」被爆也參賽

傑瑞德雷托「奧斯卡小金人」不見了！　節目喊話：拜託好好照顧它

2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青

貪吃白狗咬「拜拜裸雞」被阿嬤碎念　網笑翻：又不是肯德基！

涉案潛逃12年！黃芳彥在美有紅粉知己　傳小兒子與他反目還賣房

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

地方媽媽受訪「神秘肉色物」亂入　網笑翻

面試1招篩人才！馬斯克親曝技巧剔除履歷騙子

夜市小金魚養45年　網：是暴鯉龍啦

全球新冠防疫表現　台灣排名第3

美國歐舒丹「負債45億」申請破產　台灣公司回應了

德官方罕求援台灣！外交部回應「對台立場是否改變」

盧秀燕登CNN！居檢外出男罰100萬　網：美國也該這樣

火車叭5聲！18歲男走鐵軌拍抖音遭撞飛慘死　友嚇傻

Fed不調息科技股領跌　美股道瓊重挫633點

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

泰王荒淫「遠距治國」！民掀學運喊下台

貴妃恐失寵　泰王立「3號嬪妃」為少將

霸王龍哭爸影片瘋傳　見化石崩潰暴衝

更多熱門

相關新聞

拜登警告中國　別在東亞及東南亞擴張

拜登警告中國　別在東亞及東南亞擴張

美國總統拜登才就任一週，就已明確警告北京當局，不要對東亞和東南亞抱持任何擴張主義的意圖。

貴妃恐失寵　泰王立「3號嬪妃」為少將

貴妃恐失寵　泰王立「3號嬪妃」為少將

菲爆新冠疫苗藏晶片　讓杜特蒂遠距殺人

菲爆新冠疫苗藏晶片　讓杜特蒂遠距殺人

泰國寺廟辦「躺棺儀式」改運祈福

泰國寺廟辦「躺棺儀式」改運祈福

火車叭5聲！18歲男走鐵軌拍抖音遭撞飛慘死　友嚇傻

火車叭5聲！18歲男走鐵軌拍抖音遭撞飛慘死　友嚇傻

關鍵字：

越南疫情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面