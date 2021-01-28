前國務卿蓬佩奧新工作離白宮只有幾步　為「2024總統大選」鋪路

▲蓬佩奧卸任後第一份工作僅距白宮幾步之遙，就在一旁賓夕法尼亞大道上的哈德遜學院。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

前美國國務卿蓬佩奧加入保守派智庫哈德遜學院（Hudson Institute），擔任傑出研究員，被外界預測是在為2024總統大選鋪路。倘若川普到時候決定不參選，蓬佩奧則很有機會獲取共和黨內大多數支持。而哈德遜學院作為共和黨重要智庫，也接納了一批川普老班底，包括前國安顧問莫里森（Tim Morrison）與麥馬斯特（HR McMaster），地點距離白宮只有幾步之遙，就在一旁賓夕法尼亞大道上。

根據《每日郵報》報導，蓬佩奧在拜登上任後的第二天，就曾在自己推特上簡短寫下「1384天」，暗示距2024年總統大選的天數，表達自己未來不會放手政治圈。

▲前國務卿蓬佩奧過去主導以色列與鄰國建交。（圖／路透）



哈德遜學院也發布聲明歡迎他的到來，「從領導以色列與阿拉伯鄰國之間的和平，到面對直指美國的戰略威脅，蓬佩奧一直是最重要的國務卿之一。很榮幸能夠邀請這位傑出的公務員加入哈德遜學院。」

蓬佩奧在兼任國務卿和中情局局長期間曾飽受爭議，包括他的「鐵血統治」，驅逐調查自己的監察長、國務院內部展開調查、或甚至讓助理幫自己「遛狗」。