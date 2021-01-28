睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

Snowy owl in Central Park!!!!! Spent my lunch today (27Jan2021) ogling this beauty with the throng of fellow birding paparazzi. #birdcp #birdnerd #snowyowl #nikonphotography pic.twitter.com/XxWS2flUEW — EJ Bartolazo (@ejbarto1) January 28, 2021

記者吳美依／編譯

美國紐約市27日出現罕見「嬌客」。一隻羽毛豐盈、體態健康的雪鴞（snowy owl）出現在中央公園，引來大批民眾朝聖。美國自然史博物館鳥類學家斯威特（Paul Sweet）在推特上表示，雪鴞前一次在中央公園被目擊的紀錄必須追溯至1890年12月；也就是說，這種珍奇的鳥兒睽違130年左右，再度現身。

雪鴞原生於北極苔原，是體型最大的幾種貓頭鷹之一，也是非常專業的狩獵者，會利用強壯爪子捕食老鼠、松鼠等小型哺乳類動物，冬季則遷徙至南方避冬，偏好與故鄉地形相似的廣大平原，方便看見獵物。牠們是加拿大魁北克的省鳥，也因英國《哈利波特》系列小說爆紅，搭上主角寵物鳥兼信使「嘿美」（Hedwig）的熱度，廣受大眾喜愛。

Snowy owl made my day. pic.twitter.com/1sYd61jyD5 — Manpuku The Puppy (@manpuku_and_i) January 28, 2021

《紐約郵報》報導，野鳥基金會研究員麥克馬洪（Rita McMahon）提到，雪鴞通常會出現在「擁有大片沙灘與平坦地面的瓊斯灘島（Jones Beach）或機場」，以便清楚看見獵物，因此本次現身「佛羅里達州一樣」的曼哈頓，真的非常罕見。

麥克馬洪表示，雪鴞的數量也正在逐漸減少，呼籲民眾保持距離，在遠處欣賞即可，「我們很開心看見牠如此健康，也決定趁著牠還在中央公園時去看看」。她補充提到，「如果狗狗去追牠，可能還追不上呢！」

Oh, hello! The SNOWY OWL is still on the west side of the Central Park North Meadow near 98th Street. pic.twitter.com/9uhW1cTeDC — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) January 27, 2021

賞鳥人士巴瑞特（David Barrett）也在推特帳戶「曼哈頓鳥類警報」（Manhattan Bird Alert）記錄本次經驗。他說，這是「中央公園的超罕見事件」，而公園管理員也已經開始管理賞鳥群眾，確保人類與鳥兒保持適當距離。

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