民主黨要取消川普退休後所有福利，喪葬費也不想給！

▲川普揮別白宮後仍風波不斷，衝著他來的新提案一椿接一椿。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國媒體報導，民主黨人周三(27日)宣布提出一項新法案，以阻止有人利用川普的名字來命名任何建築物或雕像，甚至還要取消川普的退休金、養老金和其他福利。

《國會山莊報》(The Hill)報導，該法案由桑切斯(Linda Sánchez)眾議員提出，將禁止聯邦資金用於「紀念川普」等項目。1月13日，眾議院投票以「煽動叛亂」為由彈劾川普，他也成為美國史上首位兩度遭到彈劾的總統。

今年1月6日，川普在白宮前向支持者再度發表「選舉欺詐」言論之後，大批持有武器的川普支持者衝進了國會大廈。與此同時，毫不知情的兩院議員們仍在國會大廈內核實2020年總統大選的選舉人票投票結果。這場騷亂造成5人死亡，當中包括一名駐守在國會大廈的國民衛隊隊員。

桑切斯在聲明中說：「多年來，川普一直在用謊言分裂美國，鼓勵種族主義和仇恨主義，然後在1月6日，他點燃了一根番仔火，將美國置於暴亂的烈火之中。」桑切斯同時表示，暴亂當天，她被迫把自己鎖在一間辦公室內，緊握著球棒保護自己、瑟瑟發抖著期盼暴亂人群不會衝進來。

她說：「我們不應該美化川普，他之前擔任美國總統，卻挑起了美國的暴力與仇恨。我提出這個法案，是為了確保一個助長仇恨的人，不會有任何人紀念他，任何人都不可以用川普的名字命名一棟建築物、一座雕像，甚至是公園裡的一張長椅，我們不准有人紀念他。」

據報導，到目前為止，該法案還有其他十幾名民主黨人聯名支持。上述法案還將阻止川普獲得為前總統提供的終身福利：包括每年約22萬美元(約620萬元新台幣)的養老金、退休金、川普團隊員工的薪水，以及日後辭世時在阿靈頓國家公墓所花的喪葬費用等。不過該法案仍將允許川普獲得特勤局的保護。目前，川普團隊對此提案尚未發表任何回應。