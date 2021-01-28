上任8天，拜登支持率超越川普4年任期最高點

▲拜登上任後，在橢圓辦公室卯起來簽署行政命令。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統拜登上任已經滿一周。這8天以來他馬拉松式的卯起來簽署行政命令，以解對美國當前面臨的疫情、氣候危機、種族歧視等迫切危機繼上任當天下令重返「巴黎氣候協定」後，27日再度發功，又簽署了跟氣候議題相關的推進措施日程。民調顯示，拜登上任一周的表現，普遍獲得民眾肯定，目前他的支持率甚至超過川普4年任期裡的最高點。

上任8天政令不斷！拜登聚焦氣候議程

氣候議題是拜登政府面臨的四大難題之一。早在1月20日就職當天，他就「馬不停蹄」地簽署行政命令，重返川普時期退出的「巴黎氣候協定」。 27日他又發表談話，宣布新政府應對氣候變遷的計畫，同時簽署相關行政措施。推進氣候議程的關鍵部分，當中包括「創造就業機會和恢復科學誠信」。

拜登27日下午在白宮發表談話說：「未來充滿希望和契機。現在我們必需以更大的緊迫感來應對我們面臨的最大威脅：氣候變遷。在我看來，我們已經拖了太久，現在不能再拖了。」

美國NBC新聞網引述兩名知情人士的話報導，拜登政府將重點放在「把氣候變化提升為國家安全優先事項」，指示聯邦政府設定一個到2030年保護30%聯邦土地和水資源的目標、並且暫停在聯邦土地和水域開發天然氣和石油的新租約。

拜登支持率超過川普任期中的最高點

隨著新政府忙著推進各項重要議程，拜登也贏得了較高的支持率。蒙茅斯大學(Monmouth University)27日公布的一項最新民調顯示：拜登上任一周後獲得大多數選民的肯定，他的支持率超過了前總統川普4年任期中的最高點。

上述民調顯示，拜登上任一周的支持率為54%。蒙茅斯大學稱，川普在4年任期中，民調支持率的最高點分別出現在2020年3月新冠疫情剛剛爆發時、以及2020年11月大選過後，均為46%。 而2017年3月公布的蒙茅斯對川普任期的首份民調顯示，他當時的支援率為43%，46%的人反對他在白宮的表現。

相較之下，最新民調顯示，僅有30%的受訪者不滿意拜登上任初期的表現。 儘管大多數人認同拜登的工作表現，但兩黨支持者之間的分歧仍然很大。上述民調顯示，90%的民主黨人和47%的獨立選民對總統給予正面評價，卻僅有15%的共和黨人給予他正面評價。

此外，相較於川普，美國人對拜登擔任總統的前景更表樂觀。60%的受訪者表示，他們對新總統入主白宮後將推行的政策感到樂觀。另有35%的人則表示，他們對此感到悲觀。