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泰貴妃恐失寵！泰王秒立「3號嬪妃」為少將　神秘白色軍服照曝光

▲▼泰王與貴妃攜手出席祈福慶生儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王與貴妃攜手出席祈福慶生儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）擁後宮無數，日前更和貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）穿著淡藍色情侶裝，毫不隱藏對她的寵愛，讓「立二后」的流言頻傳。不過有媒體報導指出，詩妮娜的皇位巔峰可能就要止步於此，因為泰王悄悄在27日已經封了領一名女軍官少將軍銜，有機會成為下一任寵妃。

根據泰國版BBC報導，泰王27日宣布，授予女軍官薩塔塔帕克（Suttattapak Borirakpumin）少將軍銜。關注泰國王室多年的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）表示，薩塔塔帕克也是泰王后宮團的成員之一，並可以說是僅次於王后與詩妮娜的3號人物，時常陪伴在泰王身邊。

目前薩塔塔帕克流出的照片極少，只有一張身穿白色軍服的低頭照，且看的出來有點年紀，能否成為詩妮娜的勁敵，還未可知。

▲▼泰國王室IG。（圖／翻攝自IG／royalfamilyofthailand）

▲泰王與貴妃26日出席祈福慶生儀式後，王室立刻貼出王后蘇提達的照片。（圖／達志影像／美聯社、IG）

在泰王專寵詩妮娜的情況下，42歲的王后蘇提達（Suthida）地位岌岌可危，但王室仍積極捍衛蘇提達的正宮地位，還選擇在27日於王室官方IG帳號，貼出蘇提達穿著盛裝的照片，並寫著「王后殿下」，宣示主權意味明顯。

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