拜登：釣魚台列嶼適用「美日安保條約」　力邀日相菅義偉會面

▲美國總統拜登與日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日媒報導，美國總統拜登在與日本首相菅義偉電話會談時，重申釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）適用日美安全保障條約；至於延到今年夏天的東京奧運，兩人則未觸及。

產經新聞報導，陪同菅義偉電話會談的日本內閣官房副長官坂井學表示，菅義偉與拜登在通話時相互直呼對方名字。

拜登在會談上表明，一旦日本遭受他國威脅，美方將提供包括「核保護傘」（Nuclear Umbrella）在內的「擴大嚇阻力」。

坂井說，菅義偉是拜登就任後舉行電話會談的首位亞洲地區領袖。

拜登邀請菅義偉出席預計4月22日舉行的有關地球暖化高峰會，菅義偉表示，如果情況許可會檢討參加。這場峰會預計以視訊會議方式舉行。

菅義偉在會談時，對拜登就任後決定重返巴黎協定、取消退出世界衛生組織等決定表示歡迎；對美國決定參加COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），也給予正面評價。

日美安保條約第5條載明，對日本領土的攻擊將引起美國的反應。美國依據第二次世界大戰後的條約，對被剝奪設軍隊權利的日本提供安全保障。

日本放送協會（NHK）報導，這場電話會談在日本時間今天凌晨約零時45分開始，持續約30分鐘。拜登（Joe Biden）在會談中表明，釣魚台列嶼「是明定美國有防衛義務的日美安保條約第5條的適用對象」。

白宮在兩人會談結束後發布的新聞稿指出，兩國領袖「討論了根據安保條約第5條防衛日本的堅定承諾，包括尖閣諸島在內」。

朝日新聞報導，菅義偉與拜登針對釣魚台列嶼適用日美安保條約第5條、北韓綁架日本人問題，及因應北韓發展核武器與彈道飛彈等議題，重申日美合作關係。菅義偉在電話會談結束後受訪表示，將在深化與拜登的個人關係的同時，致力強化日美同盟。

對於何時訪美，菅義偉表示將關注疫情發展，朝盡可能早日訪美進行協調。

至於兩人會談是否觸及延期到今年夏天登場的東京奧運與帕運，菅義偉說這次會談並未觸及。

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