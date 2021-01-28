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對抗中國假訊息！　華府智庫：美國可向台灣學習

▲▼手機,社群,打字,假消息,假新聞。（圖／CFP）

▲華府智庫建議美國可向台灣學習如何應對假訊息。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

華府智庫「戰略暨國際研究中心」發布報告表示，台灣在應對中國不實訊息上，包括政府回應、培養公民媒體素養等經驗，可供美國參考，國際也應共同合作應對中國散播假訊息。

這份報告是由戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）、中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）與中國商務與經濟高階顧問兼主任甘思德（Scott Kennedy）共同撰寫，以台灣經驗探討假訊息（disinformation）時代如何保護民主國家。

報告表示，台灣長期以來一直努力自我捍衛，以避免遭受來自中華人民共和國的政治干預。從總統蔡英文2016年當選以來，北京嘗試影響台灣內部政治的強度與嚴重度都有所增加。

報告表示，刻意散播不實訊息是中國共產黨「統一戰線」工作一部分，也是政治作戰一環。新興技術、媒體與傳播方式的發展，以及借鑑自俄羅斯等惡性行為者的經驗，讓中國共產黨越來越擅長透過目標國家或地區的媒體與社群網站平台散播假訊息。

報告指出，台灣面對外來假訊息的多層次回擊，對美國是重要經驗，這包括台灣願意使用新的數位工具改善政府的新聞服務並對假訊息做出回應、致力於透過教育與訓練培養更多具媒體素養的公民，以及將這些舉措根植於更廣泛的言論自由、民主規範、政府治理機構與公民社會。

報告表示，隨著華府與北京可能進入長期地緣戰略對抗，幾乎可以肯定的是，中共將尋找能影響美國國內政治與輿論的新手段。美國應從台灣成功反擊中國假訊息的經驗中學習，包括設立事實查核機制、協調政府與私營部門及公民社會組織、促進媒體素養，並任命熟悉科技的年輕公務員設計與實施新工具，以應對假訊息的挑戰。

相較於台灣民眾對政府高度信賴，美國高度兩極化且低信賴，這使得許多策略在美國的效果不彰。報告指出，就像台灣利用新工具提升公民知識與參與，以回應公民的不滿一樣，美國也可對有裂痕的全國民眾開始修復工作，為有效應對假訊息備好必要的基本組件。

報告也表示，要有效應對北京的假訊息散播需要國際合作，民主國家需要交流情報，並商討如何減少與應對假訊息散播，結合政府機構、媒體領袖與民間社群團體共同努力。不論目標對象為何，要有效對抗中國的假訊息行動，需要政府與利益相關者持續且主動參與。

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