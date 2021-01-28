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日本6成企業贊成「辦東京奧運」　國際奧委會主席：沒考慮取消

▲▼日本政府因是否舉辦東奧的爭議，陷入疫情與經濟的兩難。（圖／路透）

▲日本政府因是否舉辦東奧的爭議，陷入疫情與經濟的兩難。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

日本東京奧運會因為全球新冠疫情，陷入是否舉辦的兩難之中。根據《NHK》報導，在最近一次針對企業的民意調查中顯示，約60％的企業抱持「應舉辦」的態度。而國際奧委會主席也表示，目前沒有考慮取消或其他選擇。

《NHK》從去年12月23日到1月15日期間，面向100家企業進行問券調查，調查各家對於東奧續辦、殘奧會的態度，其中有48家認為「應小規模舉辦」；13家認為「應正常方式舉辦」。

這些同意「應該舉辦」的企業表示，續辦東奧可以「振興社會」和「復甦經濟」，且考量到運動員的觀點，即便是無觀眾也應該舉辦，奧運對於他們來說意義非凡。

▲▼東京奧運計畫將在7月23日舉行開幕儀式。（圖／路透）

▲東京奧運計畫將在7月23日舉行開幕儀式。（圖／路透）

另一方面，有36家企業以「需要根據當時疫情來判斷」為由，給出不贊成的意見；另有3家公司持絕對反對態度，「在新冠尚未結束前，舉辦奧運有很大的風險」，政府不應該繼續舉辦東京奧運。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）在27日的會議上表示，沒有考慮取消舉辦奧運，無論是「推遲到2032」又或「改另一城市舉辦」都是不可能的，「為了完成運動員的夢想，我全心專注於7月23日奧運開幕式上。」

他也透露，之後會向各國奧委會展示疫情下奧運會的概況，但被問到是否開放海外觀眾入場時只回答，「我現在不能告訴你，舉辦安全的比賽才是當務之急。」

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