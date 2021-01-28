泰「躺棺材」改運！寺廟祈福儀式超夯　信徒排隊體驗重生

▲泰國曼谷郊區塔金寺（Takien temple）2018年12月31日舉行模擬葬禮儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

泰國民間流傳著「模擬葬禮」的習俗，據稱能夠祈福、消除孽障、延年益壽，許多寺廟都會舉行類似儀式，也成為不少人的新年例行活動。但是，由於大批民眾受到疫情影響，生活壓力遽增，曼谷郊區的寺廟Wat Bangna Nai最近也開始舉辦，每天吸引超過100名想要改運、給自己一個全新開始的信徒參加。

▲據傳，這種儀式能夠祈福、消除孽障、延年益壽。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》報導，參加者必須支付100泰銖（大約新台幣93元）的鮮花、蠟燭與服飾費用。他們手拿花束，躺進棺材裡，身上覆蓋一塊布，頭部朝向西方，也就是「遺體」將被埋葬的方位，之後再轉換方向，象徵重生。與此同時，僧侶在一旁給予指示和誦經。

▲由於疫情影響，許多民眾比過去任何時候都更需要這場儀式。（圖／達志影像／美聯社）

52歲的小吃攤老闆努沙朗（Nutsarang Sihard）承認最近壓力很大，「我因為疫情收入減少，我相信這裡每個人都有相同的感覺」。他歷經「模擬葬禮」後，自覺「好像重生、復活了，成為一個全新的人」。23歲的春拉西特（Chonlathit Nimimenwai）被算命師告知將遇到生命危險，「我覺得壓力很大，所以今天才來這裡。因為我想要感覺舒服一些。」

主持儀式的僧侶普拉克魯（Prakru Prapath Waranukij）說，雖然「模擬葬禮」在網路上遭遇一些批評，但他認為思考「死亡」是很重要的，「這提醒著人們，我們有一天終將死亡，所以必須對於生活方式更加謹慎」。

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