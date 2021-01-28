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菲律賓驚爆「新冠疫苗藏晶片」！網瘋傳：杜特蒂按下按鈕就能殺人

▲▼　菲律賓孩童接種定期疫苗，當地醫療人員身穿防護服幫孩子施打。（圖／路透）

▲菲律賓孩童接種常規疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

菲律賓28日緊急批准阿斯特捷利康藥廠所研發的新冠疫苗，為該國批准的第2款疫苗，預計2月啟動疫苗施打。只不過，當地如今陰謀論瘋傳，直指疫苗內藏有微晶片，可讓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）遠距控制，一旦按下按鈕，已接種者將會立刻喪命。

路透報導，菲律賓人民對於國家推廣的疫苗極其不信任，甚至在疫苗開打之前，許多人就已經打消接種新冠疫苗的念頭。醫師阿利莫達（Nasser Alimoda）坦言，就連醫療工作者都不願意施打疫苗，「現在臉書和簡訊一直在傳，新冠疫苗裡面含有微晶片，可以由總統杜特蒂遠距控制，一旦他按下按鈕，接種疫苗的人就會死。」

▲▼　菲律賓孩童接種定期疫苗，當地醫療人員身穿防護服幫孩子施打。（圖／路透）

現年62歲婦女愛莉琵歐（Crisanta Alipio）坦言，如今害怕新冠病毒，但更害怕打疫苗，因為曾歷經過2016年政府推廣的登革熱疫苗，當年很多孩子在施打疫苗後才生病。

2016那年，菲律賓政府向80萬多名孩童推出登革熱疫苗，但事後多人在接種後喪命，讓政府喊停疫苗施打政策，而這也掀起家長們心中的恐慌。自此之後，菲律賓人對疫苗的信心大幅下滑。

▲▼　菲律賓孩童接種定期疫苗，當地醫療人員身穿防護服幫孩子施打。（圖／路透）

依據統計，菲律賓為東南亞疫情第2嚴重的國家，迄今超過50萬人確診，染疫死亡人數破萬。 

當地官員坦承，如今除了要克服困難配送疫苗至各個衛生體系不穩定島嶼之外，說服更多人民接種疫苗也是一場硬仗。衛生部副部長維赫利（Rosario Vergeire）表示，為了鼓勵人民施打新冠疫苗，訊息傳遞必須具體且有科學根據，「我保證，無論疫苗何時提供，都將經過嚴格監管程序。」

負責抗疫行動的前陸軍將軍加爾維茲（Carlito Galvez）表示，為了消除公眾恐慌，衛生工作者會參與市政廳及線上會議，接受回答相關問題的特殊培訓。

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