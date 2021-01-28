男開新車上路撞慘　同日樂透竟爽中5600萬！機率僅1260萬分之1

▲超級百萬彩券（Mega Millions）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國北卡羅萊納州一名男子日前剛買了新車，結果第一次上路就撞到2頭鹿，讓他覺得自己是全天下最倒楣的人，所以就氣急敗壞地跑回家睡覺。沒想到醒來後發現，他買的樂透竟中了200萬美元的大獎，簡直就是苦盡甘來。

根據《KIRO 7》報導，住在北卡州利蘭（Leland）的杜威（Anthony Dowe）24日開著剛買的新車出門時，卻意外撞到2頭鹿，覺得超級倒楣的他，選擇立刻回家睡覺。當他醒來後，決定拿出前一天買的超級百萬彩券（Mega Millions）對獎，結果卻讓他嚇呆了，因為他中了賠率是1260萬分之1的獎項，獎金高達100萬美元（約台幣2826萬元）。

杜威在彩券公司舉辦的領獎記者會中表示，「我對到第四張彩券時發現，自己中了第一個號碼，然後是下一個、再一個，接著還有一個，這真的是太瘋狂了！」但好運不只如此，因為杜威有加買「加倍玩法」（Megaplier），所以獎金直接翻倍變成200萬美元（約台幣5652萬元）。

扣除掉稅額後，杜威可以實拿140萬美元（約台幣3956萬元）。他表示，拿到獎金後會先去將被鹿撞壞的車修好，然後重新裝潢父母親的家，接著還清他和姪女的車貸，最後將剩下的錢存起來。

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