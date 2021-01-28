巴西變種病毒爆量擴散中　最新研究：南非毒株讓疫苗療效變差

▲巴西瑪瑙斯市（Manaus）的民眾在逝去親人的墳墓前痛哭。亞馬遜變種病毒爆發後已在該市內迅速擴散，近一半確診人數感染變種病毒株。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

巴西「亞馬遜變種病毒株」具超強傳染力，在最近兩周內火速擴散到亞馬遜州各地。根據《路透》報導，在變種病毒株起源地的亞馬遜州瑪瑙斯市，有將近一半確診人數感染變種病毒。

亞馬遜最大城市瑪瑙斯仍未進入封城，且不強制實施隔離政策，導致變種病毒在城市內迅速擴散，醫院系統瀕臨崩潰。隨著日本、南韓、德國、義大利等國出現變種病毒案例，許多國家也開始限制或禁止往返巴西的航班。

瑪麗亞·迪恩研究所（Fiocruz Amazonia，ILMD）在1月12日首度發現「亞馬遜變種病毒」。研究所副主任納維卡（Felipe Naveca）表示，變種病毒是在最近一個月內誕生。

▲巴西疫苗接種計畫已經啟動。（圖／路透）

納維卡認為，變種病毒暴增的背後原因複雜，不單只是「人禍」，「我們才剛剛進入亞馬遜呼吸道病毒的季節。自11月開始，我們稱之為『亞馬遜冬季』，呼吸道疾病在這個時間點本來就會增加。所以會遇到這種季節性的狀況。」

聖保羅大學免疫學者薩比諾（Ester Sabino）表示，亞馬遜出現的變異與英國、南非等地相似，在瑪瑙斯市的確診病例中有42％與新變種有關，「這個（確診人數）上升變化出現在12月的數據中。我們還沒完成1月份的數據，但顯這個變化還在擴大。」

亞馬遜變種病毒除了強大的傳染力，目前尚不知道是否對疫苗功效產生影響。但另一方面，南非變種病毒則已被確認，將會使輝瑞疫苗「療效變差」，但只會失去一點點功效。

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