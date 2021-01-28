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英變種病毒症狀首曝光　最新研究：高燒、嗅味覺喪失較少出現

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲依據美國紐約霍普金斯大學統計，英國現已有372萬5637人確診，其中10萬2085人病逝。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國國家統計局27日最新報告指出，英國新冠變種病毒B.1.1.7患者出現的症狀與感染原始病毒者出現的症狀不同，其中最大的變化在於染疫者較少發高燒，喪失味覺、嗅覺的狀況較少，更容易出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、疲勞等症狀。外媒形容，此份報告首度揭露英國變種新冠病毒患者所出現的普遍症狀。

綜合太陽報、紐約郵報報導，原始新冠病毒主要症狀為發燒、咳嗽、失去嗅覺或味覺等症狀，在疫情爆發屆滿1年之後，病毒毒株早已出現變異，如今已有英國、南非、巴西等國出現變種病毒。

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

依據英國國家統計局定期調查報告結果，英國變種病毒患者更容易出現症狀，但喪失味覺、嗅覺的狀況較少，也沒有證據顯示腸胃道症狀出現差異，出現頭痛、呼吸短促的狀況並無區別，其中最大的不同在於，感染B.1.1.7患者較少發高燒。

此份研究報告取得2020年11月15日至2021年1月16日自我通報紀錄，受訪者針對接受病毒檢測前7日出現的症狀，以及過去7日出現的症狀進行敘述。

英國變種病毒B.1.1.7（或「VOC-202012/01」）最早於2020年9月首次在肯特郡（Kent）被發現，造成當地疫情迅速擴散，確診病例及染疫住院人數激增，據信傳染力增加70%，讓英國政府再度加強防疫措施。

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