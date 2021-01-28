姑婆送結婚禮：吵架才能打開！她9年後拆封...見「小紙條」淚崩

▲姑婆交代2人「第一次吵架後才能開」這禮物。（圖／翻攝自FB／Love What Matters，同下）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國密西根州一對夫妻布蘭登（Brandon Gunn）和凱西（Kathy）結婚後不久，便收到姑婆寄來的結婚禮物，上面貼著的紙條則寫著「等你們第一次爭吵時，才能把它打開」，夫妻倆遵守指示，直到9年後終於打開禮物，頓時被禮物內容感動到紅了眼眶。

根據《鏡報》報導，凱西最近在臉書社團「Love What Matters」分享，自己最近都在回憶哪件結婚禮物對她來說最具意義，連帶想起還有一件姑婆給的禮物存放在櫃子中，逐漸被他們忘記而沒有打開，即使夫妻倆在9年婚姻中時常有爭執吵鬧，但始終沒有想到要把禮物拆開來。

▲禮物原來是2封分別寫給夫妻倆的信。

凱西表示，因為姑婆和姑丈公已結婚半世紀仍十分恩愛，夫妻倆一直以為禮物內容是「搶救婚姻」的關鍵，他們決定在9年後打開盒子一探究竟，這才發現盒內並沒有什麼搶救婚姻的妙招，而是放了2個信封，分別致信給夫妻倆。

給凱西的信封中寫著，「凱西，去買些披薩、蝦子或是你們都愛吃的食物，再好好泡個澡。」給布蘭登的信則寫著，「布蘭登，去買些花和一瓶酒。」禮物內容頓時讓兩人感動到紅了眼眶。

凱西說，「這9年來，那個禮物一直高高擺在壁櫥上，積滿灰塵，但它卻以某種方式教會我們寬容、體諒、妥協與耐心。今天，當我們打開盒子之後，我才明白姑婆想傳達的心意，那就是想要維持、穩固一段健康婚姻的關鍵從來就不在那盒禮物中，而是一直在我們心裡。」