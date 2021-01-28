　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夜市小金魚「養45年」…要雙手才抱得動！　網驚：進化成暴鯉龍啦

記者張方瑀／編譯

一般人對於夜市撈魚的印象都是，將一隻小小的金魚放在透明塑膠袋內，帶回家放在小魚缸照顧，但過不了多久魚就會死亡。但美國一名男子卻將夜市撈回來的小金魚，養在庭園池塘裡超過40年，近日死亡後撈起，還需要用雙手奮力抱住，可說是金魚界的「暴鯉龍」。

▲▼夜市小金魚養45年。（圖／翻攝自Reddit）

▲艾文斯抱著養了45年的「小金魚」。（圖／翻攝自Reddit）

來自英國德文郡（Devon）的艾文斯（Tom Evans）日前在網路論壇Reddit貼了2張照片，照片中的他抱著一隻異常巨大的金魚，原來這隻名叫Goldie的金魚竟已活了45年。艾文斯表示，Goldie是他叔叔在1960年代的一個市集上獲得，之後就一直將牠養在家中，直到叔叔1990年代末去世。

▲▼夜市小金魚養45年。（圖／翻攝自Reddit）

▲Goldie幾乎長得跟冰桶一樣大。（圖／翻攝自Reddit）

艾文斯說，Goldie幾乎是陪伴他一起成長，前陣子有感覺到牠身體不適，一直沉在花園池塘底部，原本想將牠撈起，「結果牠的眼睛似乎在說，你敢動我嗎？」近日Goldie過世後，他們才將牠從池塘撈起來，結果Goldie比他們想到還要巨大，需要用雙手奮力抱起，還差點無法放進冰桶中。

艾文斯一家準備將Goldie做成標本，讓牠繼續陪著全家人。網友看到照片後也紛紛讚嘆表示，「這是進化成暴鯉龍了吧」、「是阿嬤養的金魚嗎？」不過也有網友表示，這應該不是普通金魚，而是亞洲非常流行的錦鯉，所以才會比一般魚更長壽。

►更多國際熱門新聞
泰王要立第2王后！貴妃破例上位成功　公主勸阻反被「放狗打斷腿」
火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻
好評居酒屋「嗨辦性愛趴」畫面曝光！男女爬桌上激戰　無視防疫

ET快訊
快訊／台中漢來海港突全面消毒！　無預警暫停營業1天
請台灣救救我！汽車大國鬧車用晶片荒　台積電回應了
快訊／鄧福如生了！　「嗨，兒子」首曬寶寶正面照
夜市撈小金魚「養45年」！　網驚：進化成暴鯉龍啦
快訊／低溫特報！15縣市10°C↓　越晚越冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衰男開新車撞2頭鹿！同天樂透竟中「5600萬」　賠率1260萬分之1

英變種病毒症狀首曝光　最新研究：高燒、嗅味覺喪失較少出現

夜市小金魚「養45年」…要雙手才抱得動！　網驚：進化成暴鯉龍啦

好評居酒屋「嗨辦性愛趴」畫面曝光！男女爬桌上激戰　無視防疫

全球98國抗新冠排行榜　澳機構：台灣排名第3！僅次紐西蘭越南

醫護很衰！男「拒戴口罩闖ICU」帶走病危家屬　怒譙：病毒不存在

為空出床位！義大利狠醫毒死2病人　「驚悚求救字條」內容曝光

美國土安全部警告「暴力威脅加劇」　全國警訊發布維持到4月底

台灣防疫成果再登外媒　斯洛伐克大報大篇幅報導

英新冠疫苗工廠收到「可疑包裹」　部分人員急撤拆彈小組進駐

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

衰男開新車撞2頭鹿！同天樂透竟中「5600萬」　賠率1260萬分之1

英變種病毒症狀首曝光　最新研究：高燒、嗅味覺喪失較少出現

夜市小金魚「養45年」…要雙手才抱得動！　網驚：進化成暴鯉龍啦

好評居酒屋「嗨辦性愛趴」畫面曝光！男女爬桌上激戰　無視防疫

全球98國抗新冠排行榜　澳機構：台灣排名第3！僅次紐西蘭越南

醫護很衰！男「拒戴口罩闖ICU」帶走病危家屬　怒譙：病毒不存在

為空出床位！義大利狠醫毒死2病人　「驚悚求救字條」內容曝光

美國土安全部警告「暴力威脅加劇」　全國警訊發布維持到4月底

台灣防疫成果再登外媒　斯洛伐克大報大篇幅報導

英新冠疫苗工廠收到「可疑包裹」　部分人員急撤拆彈小組進駐

衰男開新車撞2頭鹿！同天樂透竟中「5600萬」　賠率1260萬分之1

鴻海攜手UL認證公司　推動深圳龍華廠成為「零廢園區」

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

49人吃完台中漢來海港上吐下瀉！遭勒令停業3天　12人送醫急救　

泡湯像激烈運動！嚴重心血管及慢性病友不宜　老年人防冬季癢

鄧福如喜迎3900克水瓶愛兒　Howhow激動：比她還更緊張！

柯文哲：就算不用中國疫苗　台灣撐半年也有美國疫苗

5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

【廣編】周興哲+卡廸那四重脆跨界合作！變身組團瘋搖滾　4放你的想像

田中將大回來了　日媒分析與美職差異！並不輕鬆

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

面試1招篩人才！馬斯克親曝技巧剔除履歷騙子

全球新冠防疫表現　台灣排名第3

美國歐舒丹「負債45億」申請破產　台灣公司回應了

登上CNN！台中居檢外出男罰100萬　網：美國也該這樣

德官方罕求援台灣！外交部回應「對台立場是否改變」

Fed不調息科技股領跌　美股道瓊重挫633點

夜市小金魚養45年　網：是暴鯉龍啦

泰王荒淫「遠距治國」！民掀學運喊下台

火車叭5聲！18歲男走鐵軌拍抖音遭撞飛慘死　友嚇傻

連15天0確診！這國總統霸氣宣布：已戰勝病毒

網紅PO影片太辣　慘遭醋丈夫射殺

貴妃露毛照　意外曝光泰王特殊愛好

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

更多熱門

相關新聞

天才貓指揮魚仔　網：不要玩食物

天才貓指揮魚仔　網：不要玩食物

怎麼把小魚當逗貓棒啦！新竹縣聰明的貓咪「軟糖」看過幾次家人揮手逗小魚，居然也開發新技能，有樣學樣地揮動貓掌，像是在指揮小魚，讓網友忍不住玩笑直呼「不要玩食物！」。

兒子名和前男友一樣　男發現崩潰

兒子名和前男友一樣　男發現崩潰

金魚掉出魚缸！阿金溫柔叼回水裡

金魚掉出魚缸！阿金溫柔叼回水裡

她面試見「這手勢」羞勾CEO糗大了

她面試見「這手勢」羞勾CEO糗大了

不用努力了　19歲男勾搭女主管後悔

不用努力了　19歲男勾搭女主管後悔

關鍵字：

Reddit金魚

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面