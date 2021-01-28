「霸王龍哭爸」影片瘋傳！見化石崩潰暴衝哭號　女娃1動作超暖

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▲影片37秒處開始，霸王龍人偶發現博物館陳列的霸王龍骨架化石，崩潰衝上前。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一段多年前「霸王龍哭爸」的影片在社群平台再度掀起熱議，可見身穿恐龍裝人偶衝向霸王龍骨架化石，崩潰跪趴在前方仰天哭號，而一旁女孩見狀隨即伸出小手揮舞，就好像安撫對方一般。

▲霸王龍人偶突然發現霸王龍化石骨架也是會場的展覽項目之一，崩潰跪地哭號。（圖／翻攝自YouTube，下同）

依據YouTube用戶「Chicago T-Rex」2016年上傳的影片，可見當時的霸王龍人偶正在參訪博物館，在櫃台處短暫停留後，三步併兩步蹦跳晃進會場，且手上還拿著博物館的介紹單張，觀看博物館所展示的內容。

沒想到，霸王龍人偶突然發現霸王龍化石骨架也是會場的展覽項目之一，立刻衝上前崩潰跪地，手中的介紹傳單也不要了，丟在地上，哭天搶地一番。而一旁的小女孩見狀則是暖心伸出小手揮舞，似乎是要安慰霸王龍人偶。

事實上，這段影片拍攝地點正是美國芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum of Natural History），且早在2016年就在網路流傳，而畫面中的霸王龍化石骨架為現今保存最完整的化石，名為「蘇」（Sue）。

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