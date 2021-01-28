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好評居酒屋「嗨辦性愛趴」畫面曝光！男女爬桌上激戰　無視防疫

▲▼巴西居酒屋無視防疫嗨辦性愛趴。（圖／翻攝@brasilfedecovid）

▲巴西居酒屋被爆無視防疫，舉辦性愛趴。（圖／翻攝Instagram帳號izakaya.hyotan、Twitter@brasilfedecovid）

記者吳美依／綜合外電報導

巴西新冠肺炎疫情嚴峻，被媒體形容彷彿「中世紀瘟疫」肆虐。但是，巴拉拿州（State of Paraná）的一間居酒屋卻被爆料無視防疫規範，舉辦性愛雜交派對，多名男女衣衫不整，在顧客用餐的桌上縱慾狂歡。畫面流出後，立刻招致外界抨擊。

綜合《鏡報》、《太陽報》與當地媒體報導，Izakaya Hyotan居酒屋23日晚間打烊後，替內部員工舉辦了這場派對。該店才剛開幕不久，先前還曾因自發性歇業、協助防疫而廣獲讚譽。粉絲專頁Brasil Fede Covid在推特上揭發此事，並標記巴拉拿州司法部、古里提巴市（Curitiba）市長葛列卡（Rafael Greca），吸引當局關注。

▲▼巴西居酒屋無視防疫嗨辦性愛趴。（圖／翻攝@brasilfedecovid）

▲居酒屋派對畫面在社群媒體上流傳。（圖／翻攝@brasilfedecovid）

此消息一出，立刻引發軒然大波。但是，居酒屋老闆光成啟司（Keiji Mitusnari）於25日回應，雖然「沒人會相信」，但這場派對不是最近舉辦的，他看見照片，也很懷念自己過去精瘦的身材，「認識我的人都知道，我喜歡一團亂，有時太過火了，但誰沒有這樣過呢？」，再度保證店內定期消毒，並預告將推出2項新菜色。

儘管光成啟司出面澄清，巴州司法部仍表示，相關部門「已經注意到此事件，正在調查發生了什麼事情」。

根據約翰．霍普金斯大學數據，截至台灣時間28日上午10時左右，巴西累計893萬3356例、21萬8878人染疫死亡。亞馬遜州（Amazonas）醫療體系逼近崩潰邊緣，病床不足，氧氣瓶耗盡。病毒學家奧雷拉納（Jesem Orellana）認為，此情況很可能發生在國內其他地方。英國《天空新聞》的攝影師目睹當地慘況後表示，「人們像蒼蠅一樣倒下」。

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