新冠起源難查！WHO小組結束隔離前往武漢　專家嘆：不應指望奇蹟

▲世界衛生組織調查小組正在武漢進行隔離。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

世界衛生組織（WHO）赴中國調查新冠肺炎源頭的國際團隊，將在未來24小時之內結束隔離，準備進入武漢進行延宕已久的調查。不過，距離疫情爆發已一年之久，加上中國政治環境的特殊性，讓許多專家對調查並不樂觀，甚至不該指望奇蹟；調查人員也認為，可能要數年才會有結果。

根據CNN報導，WHO國際團隊在24小時內會結束隔離，準備前往武漢進行新冠肺炎源頭的調查。不過，在疫情爆發一年過後，這座曾經是全球疫情中心的城市，早已恢復原本的生活狀態，加上中國政治的特殊性，讓調查團隊的工作陷入困難。

▲被指為疫情爆發地的華南海鮮市場。（圖／CFP）



調查小組成員、荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）表示，他們會放棄先前的各種臆測，並積極和中國科學團隊進行通話，「我們意識到這個問題，這是沒辦法迴避的，我們是科學家而非政客，我們會努力從科學角度看待問題。」她也說，他們理解全球對真實答案的渴望，但仍必須保持耐心，可能需要好幾年的時間才能完成。

《路透社》指出，WHO的美國代表團呼籲，中國應允許調查團隊和「醫護人員、康復病患和實驗室人員」進行接觸對談，並分享從武漢市場採集的動物、人體和環境樣本等研究。但這仍讓人懷疑，在疫情過後一年，調查小組到底能在武漢發現多少病毒。

香港大學病毒學教授金冬雁（Jin Dongyan）悲觀表示，對任何人來說，找出病因都是非常具有挑戰性的，「現在很難找到任何第一手證據，來調查SARS-CoV-2病毒起源和新冠肺炎的零號病人。」美國智庫「外交關係協會」高級研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）也說，這個問題已經政治化，很難進行獨立透明的調查，「國際社會應該降低期望值，不應該指望奇蹟。」

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