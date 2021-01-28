全球98國抗新冠排行榜　澳機構：台灣排名第3！僅次紐西蘭越南

▲台灣防疫表現奪全球第3名 。（圖／翻攝自洛伊國際政策研究所）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）28日公布全球各國防疫表現報告，由新加坡、越南、台灣依據奪下世界前3名，而美國、英國等國家排名幾乎墊底，顯示亞太國家防疫成功的表現較佳。

路透報導，洛伊國際政策研究所統計98國數據，針對各國第100例確診後的36周數據進行分析，計算出每14日疫情相關平均資料，範圍涵蓋確診病例、每百萬人確診案例、染翊死亡人數、每百萬人染疫死亡人數、確診病例佔總檢測量比例、每千人接受檢測量。

結果顯示，各國防疫表現排名前10名，分別為新加坡、越南、台灣、泰國、賽普勒斯（Cyprus）、盧安達（Rwanda）、冰島、澳洲、拉脫維亞（Latvia）及斯里蘭卡。這些國家的確診及染疫死亡的總數及平均人數均較低。

只不過，洛伊國際政策研究所說明，中國因缺乏公開數據，所以此次排名並未列入中國。

這份報告指出，亞太國家在防堵新冠疫情的表現最為成功，而歐美國家則被疫情迅速擊倒，國家之間的經濟發展程度及政治制度差異，對防疫結果的影響其實沒有那麼大，「總體而言，人口較少、社會凝聚力強、機構能力強的國家，在應對像是流行病此種的全球危機時，具有相對優勢。」

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