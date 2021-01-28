火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻

راولپنڈی ۔۔۔۔

شاہ خالد کالونی میں ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والا نوجوان ٹرین کی زد میں آکر جان سے گیا ۔۔۔۔۔#TikTok #Rawalpindi #Pakistan pic.twitter.com/agZmLEBzz2 — Malik Ali Raza (@AnchorMalik1) January 22, 2021

記者陳俊宏／綜合外電報導

巴基斯坦一名18歲男子走在鐵軌上拍抖音（TikTok）影片，結果當場遭疾駛而來的火車撞飛慘死。而幫死者掌鏡的朋友則全程目睹驚悚過程，當場嚇壞，22秒影片也曝光。

▲納維德緩慢走在鐵軌上。（圖／翻攝Malik Ali Raza推特）

根據外電報導，事發於23日，地點位於鄰近首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的拉瓦平第（Rawalpindi）。根據當時拍攝的影片，納維德（Hamza Naveed）緩慢走在鐵軌，不顧後方火車駕駛員狂按5聲喇叭，依舊面不改色往前走，結果下一秒遭撞飛轉了一圈，重摔到一旁草地上。

這支22秒影片經由該國記者拉札（Malik Ali Raza）分享在推特（twitter）。當地救援機構發言人扎曼（Raja Rafaqat Zaman）表示，救援人員到場，發現納維德已死亡，而他當時是在給一名朋友拍照；該朋友證實，納維德希望將影片上傳到抖音等其他社交平台。據了解，巴基斯坦和其他國家一樣，年輕人很喜歡自拍上傳臉書、推特和抖音等。

▼火車司機員狂按5次喇叭，但納維德不為所動。（圖／翻攝Malik Ali Raza推特）

▲▼納維德遭撞飛慘死。（圖／翻攝Malik Ali Raza推特）