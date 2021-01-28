馬斯克面試1招找真人才　親曝「犀利問題」剔除履歷騙子

▲馬斯克衡量應徵者程度自有妙招。（圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）之前上節目談「如何篩選人才」，提出面試官在面試時應該要從哪裡尋找一個真正對公司有益的候選人，以及他往往是如何用一招去秤秤應徵者的斤兩，如此就能讓履歷再美的騙子都無所遁形。

美媒節目「CNBC make it」整理報導，馬斯克2014年接受訪問時表示，衡量一個人是否能為公司所用「學歷根本不重要」，「根本不需要大學學歷，甚至高中學歷都不必。」他在面試時反而會去尋找應徵者最重要的「優異能力的證據」，「如果他們過去的卓越成就有跡可循的話，那未來就很有可能繼續發光發熱。」

問題是總是不乏能夠端出漂亮履歷的人，所以常常出現很難、甚至幾乎無法判斷對方是否在膨風說謊。相隔2年多後，馬斯克2017年在一場峰會上揭露了自己面試人才的「關鍵撇步」，他會出同樣一道問題給每位應徵者，「告訴我你在工作上遇到過最困難的問題是什麼，以及你如何解決這些問題。」

馬斯克表示，因為真正解決問題的人是清楚自己到底如何走過的，「他們知道而且可以詳細描述那些小細節。」

事實上馬斯克對於分辨應徵者的犀利問題是有科學證據撐腰的，去年12月一項國際期刊內的研究所揭露「明辨應徵者的技巧」，就與馬斯克身體力行的多年職場哲學相符合。