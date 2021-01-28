蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任後首次曝光，上《福斯新聞》（FOX News）節目受訪時表示，中國共產黨正在積極尋找拜登政府內的「軟肋」作突破點，以尋求逆轉前總統川普在任內各種與中對抗的努力；此外，他在訪談中也多次提及對台海情勢的憂慮。

▲美國前國務卿蓬佩奧卸任後首次接受訪問再挺台灣，談中國問題。（圖／路透）

蓬佩奧在節目《福斯黃金時間》（Fox News Primetime）中被主持人巴提若莫（Maria Bartiromo）問道，是否預期北京會如往例一般，強行搶占台灣？他表示，自己認為習近平最終極的目的就是要佔領台灣，這點無庸置疑，「我完全相信他們（北京）會挑戰這任政權（拜登），看看能否從中找出軟肋，找出一條能夠繼續施壓台灣人民的途徑。」

蓬佩奧接著表示，他希望拜登政府能夠依循前朝的對中做法，「我認為我們打造了一條特別的道路，但話先說清楚，這樣的期待是中國共產黨能遵守他們許下的承諾，同樣的我們也必須遵守我們的對台承諾。這對美國人民才是正確的事，『美國優先』是要這樣做的，這也是中國共產黨最了解的事。」

對於拜登政府新上任國務卿的資深外交官布林肯（Antony Blinken）給予的肯定，蓬佩奧表示很開心在任內就中國議題的成就，能受到布林肯的正面回應。

蓬佩奧也針對拜登政府上任一周以來的表現進行評價，他說對於拜登政府糾結於「語義」而禁用「中國病毒」，是一件令人很失望的事，「（病毒）從武漢開始。事實上，病毒就是從那裡來的，我們知道中國共產黨掩蓋了這件事。」