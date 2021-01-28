　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任後首次曝光，上《福斯新聞》（FOX News）節目受訪時表示，中國共產黨正在積極尋找拜登政府內的「軟肋」作突破點，以尋求逆轉前總統川普在任內各種與中對抗的努力；此外，他在訪談中也多次提及對台海情勢的憂慮。

▲▼美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國前國務卿蓬佩奧卸任後首次接受訪問再挺台灣，談中國問題。（圖／路透）

蓬佩奧在節目《福斯黃金時間》（Fox News Primetime）中被主持人巴提若莫（Maria Bartiromo）問道，是否預期北京會如往例一般，強行搶占台灣？他表示，自己認為習近平最終極的目的就是要佔領台灣，這點無庸置疑，「我完全相信他們（北京）會挑戰這任政權（拜登），看看能否從中找出軟肋，找出一條能夠繼續施壓台灣人民的途徑。」

蓬佩奧接著表示，他希望拜登政府能夠依循前朝的對中做法，「我認為我們打造了一條特別的道路，但話先說清楚，這樣的期待是中國共產黨能遵守他們許下的承諾，同樣的我們也必須遵守我們的對台承諾。這對美國人民才是正確的事，『美國優先』是要這樣做的，這也是中國共產黨最了解的事。」

對於拜登政府新上任國務卿的資深外交官布林肯（Antony Blinken）給予的肯定，蓬佩奧表示很開心在任內就中國議題的成就，能受到布林肯的正面回應。

蓬佩奧也針對拜登政府上任一周以來的表現進行評價，他說對於拜登政府糾結於「語義」而禁用「中國病毒」，是一件令人很失望的事，「（病毒）從武漢開始。事實上，病毒就是從那裡來的，我們知道中國共產黨掩蓋了這件事。」

ET快訊
軍人沒空回家　每月給7萬當補償！嫩妻2年後盜領3800萬跑路
馬斯克面試1招找真人才　親曝「犀利問題」剔除履歷騙子
北捷手扶梯站左邊拒讓「美女醫大戰網友」：不需假掰喜歡彼此
西門町「假摔姐」大馬路擁抱Volvo！極品演技震撼千人　影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國土安全部警告「暴力威脅加劇」　全國警訊發布維持到4月底

台灣防疫成果再登外媒　斯洛伐克大報大篇幅報導

英新冠疫苗工廠收到「可疑包裹」　部分人員急撤拆彈小組進駐

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」　對美及盟邦構成威脅

美國務卿上任後首談中國：未來最重要雙邊關係　對抗競爭也能合作

蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻

馬斯克面試1招找真人才　親曝「犀利問題」剔除履歷騙子

全球「單日1.8萬人染疫亡」創紀錄新高！　英變種病毒入侵70國

美股創10月來最大跌幅！市場憂能源需求　油價回吐漲幅

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

美國土安全部警告「暴力威脅加劇」　全國警訊發布維持到4月底

台灣防疫成果再登外媒　斯洛伐克大報大篇幅報導

英新冠疫苗工廠收到「可疑包裹」　部分人員急撤拆彈小組進駐

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」　對美及盟邦構成威脅

美國務卿上任後首談中國：未來最重要雙邊關係　對抗競爭也能合作

蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻

馬斯克面試1招找真人才　親曝「犀利問題」剔除履歷騙子

全球「單日1.8萬人染疫亡」創紀錄新高！　英變種病毒入侵70國

美股創10月來最大跌幅！市場憂能源需求　油價回吐漲幅

情人節限定唇膏特搜！蘭蔻「蕾絲小粉管」超吸睛，美出新高度

新北暗夜詭火！消防隊旁透天厝2樓全面狂燒　男屋主行動不便喪命

莫瑞「偷桃」重擊鼠蹊部　聯盟追加2.5萬美元罰款

高雄青年路「懸日奇景」又來了！　今起連3天登場

女股神去年豪賭特斯拉賺翻　今年看好比特幣！點名6大產業

美國土安全部警告「暴力威脅加劇」　全國警訊發布維持到4月底

國泰航空告急！　擬發行「250億可轉換債券」2026年到期

洋基250萬美元簽下「近代最強潛水艇」　補上歐塔維諾空缺

台灣防疫成果再登外媒　斯洛伐克大報大篇幅報導

楊祐寧霸屏「17天內連播3部劇」！　被封資源咖…夫妻推陸綜捨快錢

曾莞婷自誇酒品好「喝醉不會放過別人」 姚淳耀「待女友像女兒」...她：我在找爸爸！

國際熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

Fed不調息科技股領跌　美股道瓊重挫633點

登上CNN！台中居檢外出男罰100萬　網：美國也該這樣

德官方罕求援台灣！外交部回應「對台立場是否改變」

美國歐舒丹「負債45億」申請破產　台灣公司回應了

面試1招篩人才！馬斯克親曝技巧剔除履歷騙子

泰王荒淫「遠距治國」！民掀學運喊下台

網紅PO影片太辣　慘遭醋丈夫射殺

連15天0確診！這國總統霸氣宣布：已戰勝病毒

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

貴妃露毛照　意外曝光泰王特殊愛好

印尼火山狂噴30次　驚見岩漿河

美股10月來最大跌幅！油價回吐漲幅

Fed維持低利率：美經濟走向要看疫情與疫苗進展

更多熱門

相關新聞

美股10月來最大跌幅！油價回吐漲幅

美股10月來最大跌幅！油價回吐漲幅

在數家大型科技企業領跌下，美國股市今天出現去年10月以來最大跌幅，3大指數終場皆下挫超過2%。

Fed維持低利率：美經濟走向要看疫情與疫苗進展

Fed維持低利率：美經濟走向要看疫情與疫苗進展

美國務卿與英德外長通話　對中議題緊密合作

美國務卿與英德外長通話　對中議題緊密合作

拜登、菅義偉通話　同意強化日美聯盟

拜登、菅義偉通話　同意強化日美聯盟

德官方罕求援台灣！外交部回應「對台立場是否改變」

德官方罕求援台灣！外交部回應「對台立場是否改變」

關鍵字：

美國北美要聞彭佩奧Mike Pompeo台灣

讀者迴響

熱門新聞

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面