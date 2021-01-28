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德罕見官方求援台灣！德媒問「對台立場改變」　外交部連2次回應

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲美日韓德爭取台積電供應車用半導體晶片。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）日前致函台灣政府，喊話台積電提高車用晶片生產，為「處境艱難」的德國汽車產業提高晶片供給量。新聞很快在台灣引起關注，德國部長級官員直接致函台灣政府也是少數案例，因此德國媒體周一（25日）在媒體上就此事詢問外交部回應；對此，德國外交部二度強調，聯邦政府對台立場與政策至今仍維持不變。

日前《彭博社》檢視阿特麥爾致函台灣經濟部長及行政院副院長的信件內容，阿特麥爾在信中指出半導體對汽車產業的核心重要性，而由於當前晶片短缺危及德國汽車產業的復甦，若德國汽車沒有重新站起來，對全球經濟將會有一定程度影響，因此希望台灣政府向台積電明確傳達訊息。

由於台、德並無外交關係，德國部長級官員直接寫信給台灣政府相當罕見，因此德媒在聯邦記者會上提問，對於台灣地位德國是否有新的立場。對此，德國外交部發言人阿德巴赫（Maria Adebahr）二度強調，「德國政府對台立場至今沒有改變」（Die Haltung der Bundesregierung zu Taiwan hat sich nicht geändert）。

德國經濟部長發言人貝倫（Beate Baron）則表示，相關信件內容她不便多做說明，只能透露和台灣經濟部交流。有關德媒報導與台通信一事，阿特麥爾也轉貼到推特上。

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