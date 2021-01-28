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美準駐聯大使：美方須支持台灣協助抵抗中國

▲▼湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。（圖／美聯社）

▲湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。（圖／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

美國駐聯大使提名人湯瑪斯-葛林斐德今天在參院聽證會上表示，台灣是區域最強健民主政體之一，美國需要支持台灣並提供抵抗中國所需安全協助，她也會致力在聯合國反制中國。

參議院外交委員會今天針對湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出任美國駐聯合國大使的人事案舉辦聽證會。現年69歲的湯瑪斯-葛林斐德具有35年外交資歷，曾在前總統歐巴馬任內擔任國務院非洲事務助卿，是當時外交部門中職務最高的非裔女性。

中國近年在聯合國體系內影響力劇增，聽證會上不少議員對此表達關切。兼任參院國土安全委員會主席的共和黨籍參議員強生（Ron Johnson）則詢問湯瑪斯-葛林斐德，她認為美國在保衛台灣上須採取何種立場。

湯瑪斯-葛林斐德表示：「台灣是區域最強健民主政體之一，我們需要支持他們這個民主政體，站在他們這個民主政體身邊，並提供他們所需安全（協助），抵抗中國任何企圖危害他們安全的作為。」

至於這些安全協助是否包含軍售，湯瑪斯-葛林斐德指出，這個問題要交由有權做相關決定的人士回答，但她猜答案是肯定的，是會包含提供台灣必要資源，支撐他們的安全。

由於湯瑪斯-葛林斐德2019年10月曾受邀在美國薩凡納州立大學（Savannah State University）的孔子學院發表演說，引發部分議員質疑。對此，湯瑪斯-葛林斐德說，她後悔當初接受邀約，並強調她強烈支持國會打擊孔子學院的作為。

湯瑪斯-葛林斐德表示，中國是美國「戰略競者者」（strategic competitor），對美國安全、繁榮與價值都構成挑戰；北京嚴重侵犯人權，並具備與美國民主價值相牴觸的威權野心。

她指出，若提名獲准，她將致力與參院外委會合作，在聯合國反制北京，並抵抗中國政府任何企圖在聯合國決議案中增添「有害文字」、把聯合國重要職位塞滿中國人等作為。

湯瑪斯-葛林斐德在書面證詞中表示，總統拜登（Joe Biden）相信必要時須考慮動用所有可行外交工具，包含更強烈措辭與更強硬策略，她未來也會遵循相同手法。有議員詢問，這手法會怎麼套用在中國身上。

湯瑪斯-葛林斐德指出，更強烈措辭是指只要看到中國越過界線，就要公開批評他們，尤其是關乎其在美國與全球的侵略性作為，而非輕易饒過他們。這也意味美國必須動用其他工具，包括制裁與「秀肌肉」的可能性。

她強調：「沒有人想要鼓勵或支持爭端，目的不是這個，而是要激勵中國改變他們的作為。」

聽證會結束後，參院外委會將會對湯瑪斯-葛林斐德提名案進行投票，通過後才會交由參院全院表決。

 
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