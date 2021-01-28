登上CNN！台中「居家檢疫男」外出遭罰100萬　網讚：美國也該這樣

▲台中居家檢疫男子外出，登上CNN報導。（圖／社區管委會提供）

記者林彥臣／綜合報導

台中市神岡區一名男性台商1月21日自大陸返台，居家檢疫期間竟高達7次離開住處，嚴重違反防疫規定，25日衛生局依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰100萬元。相關新聞登上CNN，並讓許多美國網友大讚，美國也應該仿效台灣的做法。

CNN travel報導指出，台灣中部的台中市，一名從中國返回的居家檢疫男子，違反檢疫規定3天內就外出7次，還與鄰居發生爭執，遭到台中市政府罰款100萬元，相當於35000美元。

除此之外，去年一名來自菲律賓的移工，在政府認可的酒店裡檢疫，但是短暫外出8秒，全程都被監視錄影器錄下，遭罰10萬元，相當於3500美元。

▲台灣至今只累計889例確診病例。（圖／指揮中心提供）



根據約翰·霍普金斯大學的數據，由於採取了嚴格的控制措施，台灣2300萬人僅889例新冠肺炎確診，與7例死亡病例。

▲雖然很多美國網友認為應該效法台灣，但是也有網友說，真的學台灣，這種人只會上福斯新聞抱怨權利被侵犯。（圖／達志影像／美聯社）



網友在 CNN International 的臉書上留言回覆表示，「應該在美國也這樣做，2周降低90%新冠肺炎病例」、「不錯，如果美國也實施這樣的政策，這些措施可以降低新冠肺炎的傳播」、「美國也應該實施同樣的罰則！罰越多人越好！」、「如果每個人都像台灣人這樣嚴肅面對大流行，我們就不會陷入這樣無止盡的苦難」、「如果這個人在美國，他只會在福斯新聞上抱怨，上帝賦予他的權利被侵犯了，笑死我了」。

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