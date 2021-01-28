嘉市九華山地藏庵冬令救濟送暖　1310戶低收入受惠

▲嘉義市長黃敏惠出席九華山地藏庵冬令救濟送暖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，嘉義市九華山地藏庵舉辦冬令救濟活動，全市共有1310戶低收入受惠。黃敏惠市長親臨現場關懷弱勢朋友，並發放救濟金，更感謝九華山地藏庵歲末送暖，秉持地藏王菩薩慈悲為懷的精神，每年持續不間斷推動社會公益，義行善舉令人感佩。

廟方防疫不鬆懈，除出入口均有專人量測體溫外，也要求在場人員皆須佩戴口罩，同時更拉開距離，迎接準備領取慰問金及物資的民眾，

▲ 九華山地藏庵冬令救濟送暖共送暖1310戶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，地藏庵每年在歲末年終之際，辦理冬令救濟活動，感謝廟方的用心與努力。不僅將菩薩慈悲力量，化為具體行動幫助弱勢族群，在疫情艱困的時刻，也花了許多心思調配人力物力等，讓防疫工作與社會福利面面俱到，黃敏惠市長同時提醒疫情期間，不握手多洗手，保護自己就是保護大家，「愛，讓我們有更大的力量」，挺過各種難關。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，地藏庵每年集結四方信眾的愛心善款，協助弱勢家庭過個好年。這次冬令救濟的對象為嘉義市低收入戶，一共有1310戶，每戶發放慰問金4600元。期許他們日後能改善家庭環境、自立自強，未來會更好。

▲九華山地藏庵冬令救濟送暖發放現金及物資 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除發放冬令救濟金外，還有愛心米、油、米粉及泡麵等物資，希望地藏庵與社會各界的愛心暖流，將讓弱勢朋友平安度過寒冬，迎接農曆新年。

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