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歐盟疫苗荒…苦等不到交貨　阿斯特捷利康：未賣給他國

▲▼牛津大學與生產商阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）

▲牛津大學與阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社

英國藥廠阿斯特捷利康公司延遲交付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，令歐盟領袖感到惱火，阿斯特捷利康執行長今天堅稱，公司沒有為了牟利而將歐盟訂購的疫苗賣給其他國家。

英國與瑞典合資的阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）上週坦承，由於歐洲供應鏈「產量減少」，無法履行契約承諾將疫苗交付歐盟（EU）。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）因此宣布，歐盟打算開始追蹤出口到非歐盟國家的疫苗貨物，顯示對藥廠延遲交貨日益感到不耐。

凱瑞亞基德斯昨天說：「歐盟想要確切知道目前阿斯特捷利康在哪裡生產了哪些疫苗，他們是否已經交貨，或是交貨給誰。」

法新社報導，阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）今天試圖緩和情勢，坦承由於疫苗推出頻頻遇到障礙，歐洲各國政府日益感到「惱怒或情緒化」。

他向歐洲主流報紙聯盟（Leading European Newspaper Alliance）表示：「我們的團隊一週7天24小時賣力工作，致力解決疫苗生產問題。」他強調：「我們絕對沒有為了牟利而把應交給歐盟的疫苗賣到其他地方。」

與牛津大學合作研發疫苗的阿斯特捷利康，曾經承諾疫情期間不會為了牟利而出售疫苗。

索利歐還提到，阿斯特捷利康正在跟牛津大學研發一款疫苗，專門針對更具傳染力的南非COVID-19病毒株。

阿斯特捷利康在去年指出，已和歐盟執委會（European Commission）達成協議，將向歐盟供應4億劑疫苗。

索利歐說：「一旦我們獲得歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）批准，在未來幾天，我們能立即運送至少300萬劑給歐洲，目標是在2月前運送1700萬劑。」歐盟藥品管理局將於29日做出決定。

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