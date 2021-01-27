西方提供病毒血！伊朗宣布：使用中印俄疫苗　就是不用美國疫苗

▲美國品牌新冠疫苗公認效果最好，但是伊朗卻說就是不用美國疫苗。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

世界各國的新冠肺炎（COVID-19）陸續問世，其中效果最好的，並且被世界瘋搶的，都是來自美國品牌的疫苗，不過伊朗卻表示，打算購買中國、印度、俄羅斯的疫苗，就是不打算使用美國的疫苗，而且過去西方國家曾有提供給伊朗「病毒血」的黑歷史，所以根本不打算在公衛領域跟西方有太密切的合作。

根據俄羅斯媒體今日俄羅斯（Russia Today）報導，正在俄羅斯訪問的伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，伊朗將使用俄羅斯、中國和印度製造的新冠疫苗，但由於公共衛生和政治因素，伊朗不會使用美國疫苗。

查瑞夫強調，「我們將獲得俄羅斯疫苗，我們將獲得中國疫苗，我們與他們保持著密切聯繫，我們也將獲得印度疫苗」，伊朗國產疫苗已經通過了第一階段的臨床試驗，有望在今年6月開始納入接種活動中。

▲伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）。（圖／路透）



查瑞夫表示， 這是一個公共衛生問題，當中也夾雜一些對於美國意圖的政治考量，雙方缺乏互信，這是很明顯的。

查瑞夫還回憶過去的往事，以前，伊朗曾與西方國家在公共衛生領域有過合作，但結果卻適得其反，「你知道的，我們曾與另一個西方國家有過非常糟糕的經歷，我不想透露這個國家的名字」，他們向伊朗輸送帶有病毒的血液，許多需要輸血的患者被感染了。

報導稱，儘管查瑞夫拒絕透露是哪個國家，但他很可能指的是1980、90年代從法國運來的帶有愛滋病毒的血液，當時約有300名伊朗人因輸血而感染愛滋病，在當時成為一件巨大國際醜聞。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）也表達了類似的擔憂，禁止使用美國和英國的疫苗，因為認為不可信。

►簡約文青風、增添居家質感