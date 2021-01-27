中頭獎3800萬！英夫婦無私散財　送飯助遊民渡難關

We caught up with Cath and Bill Mullarkey one year on since their EuroMillions win - the lucky couple have certainly been busy!



What dream would you make come true if you won on EuroMillions? pic.twitter.com/0KZ8K4paEz — The National Lottery (@TNLUK) September 18, 2018

實習記者高琳景／綜合報導

許多人都希望透過「中樂透」來一夕致富，從此過著經濟無虞的快樂生活。不過，英國一對夫婦在中了「歐洲百萬（Euro Millions）」的頭獎100萬英鎊（約新台幣3828萬）後，仍不忘做公益，在疫情期間，親自購買食材給廚師做便當，讓數百位遊民在寒冬中有熱食能吃。

根據《每日郵報》報導，來自科芬特里（Coventry）60歲的比爾（Bill Mullarkey ）和59歲的凱希（Cath Mullarkey），在2017年中了樂透頭獎，當初兩人得知中獎時，原本以為是1萬或10萬英鎊的獎金，仔細一看後才發現是100萬英鎊。當時他們表示，中獎後的第一件事，他們想先幫助因車禍而半身不遂的侄子支付醫療費用，其次想是在凱西的故鄉買一棟房子，與此同時，也不忘做公益來幫助其他人。

▲比爾和凱希中大獎，仍不忘持續做公益。（圖／翻攝自推特／@caribbeannewsuk）

在上個月他們看見志工發送了1000多個比薩給卡車司機後，決定用相同的方式來幫助其他人。而為了降低疫情期間的感染風險，兩人負責採買完食材給另一名廚師維斯（Jim Eaves）烹飪，最後再由慈善機構「Langar Aid」負責發放。對此，慈善機構經理表示「謝謝比爾跟凱希，很高興他們能讓這麼多人受到幫助」。

比爾提到，在聖誕節那天，看見電視上有志工向卡車司機們分送食物，於是受到了啟發，因此希望幫助當地無家可歸的民眾。由於凱希來自聖露西亞（Saint Lucia），因此決定做「加勒比咖哩飯」來給大家，同時也購買許多巧克力棒當做零食。